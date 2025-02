«Somos dos por el precio de una» Las dos se llaman Carina y son abogadas. Madre e hija comparten despacho y ocio: «Lo único que no hacemos juntas es dormir»

Carina Rodríguez (55 años) se llama Carina porque sus padres (de Mieres y Pola de Laviana) emigraron a Bélgica y allí la tuvieron, decididos a llamarla Carine. Pero, a la hora de bautizarla de vuelta en Asturias, hubo un problema con el nombre que tenían elegido: «En el registro civil no lo daban de paso porque no estaba en el santoral, así que mi madre habló con un cura que conocía y él le aconsejó que me pusiesen Carina, que sí tiene santa».

Pero la anécdota onomástica no termina aquí, porque, con el correr de los años, Carina, afincada en Gijón y convertida en abogada, se quedó embarazada y decidió llamar a su niña Yaeli. Hasta que el padre de la criatura fue a registrarla y, con las prisas, la emoción y los nervios, «se le olvidó el nombre». Solución: «Le dijo al funcionario: 'Ponle como su madre'».

Y así fue como Carina se convirtió en madre de una hija llamada como ella: Carina, que hoy tiene también una niña de siete años con la que ha decidido no seguir la tradición. «Ella se llama Briana, porque ya éramos demasiadas Carinas. Nosotras dos, una lancha que teníamos en Candás y también, de vez en cuando, algún animal de los que cría la familia por el pueblo: vacas, ovejas...», bromean.

Lo que a Carina madre no le pareció ninguna broma fue que su única descendiente le comunicase que quería abandonar Arquitectura para seguir sus pasos y dedicarse a la abogacía.

«Directamente, la mandé al psicólogo para ver si estaba segura de la decisión. Bueno, por eso y porque sabía que es un trabajo muy estresante, que requiere mucha dedicación y en el que no vale solo que lo hagas bien, sino que además dependes de las decisiones de un tercero y tienes que defender tanto a los buenos como a los malos», argumenta este «ciclón, un terremoto que, cuando está en sala, deja a los contrarios asustados», según la definición de su hija, a la que todo el mundo llama cariñosamente 'Peque', por aquello de diferenciarlas.

Porque, a día de hoy, ambas letradas comparten despacho en la gijonesa calle Cuenca (CR & C) y una llega donde la otra no: «Somos dos por el precio de una». Un equipo en el que se complementan como una maquinaria perfectamente engrasada. Y así, mientras que Carina senior, con una cabeza «más desordenada», enseguida vislumbra por dónde tienen que ir las líneas de defensa pero le cuesta más armar el puzle final, Carina junior es dueña de «una mente meticulosa y matemática», de esas que rumian mil veces las cosas, una y otra vez, antes de ver claro el camino. Una «sufridora en casa y en la calle», que, a sus 35 años, se lleva los casos «al desayuno, a la comida y a la cena».

«De hecho, hay domingos que me llama a las siete de la mañana para decirme que estuvo toda la noche sin dormir, dándole vueltas a algún asunto, estudiando sentencias, y, directamente, le cuelgo el teléfono», se ríe la madre. «Así que, al final, quizá tenía razón cuando pensaba que debía dedicarme a algo más artístico», concede su hija.

En lo que sí se parecen es en que, a veces, empatizan «demasiado con el cliente»: «Especialmente, en los temas de familia, en los que no puedes evitar preocuparte por qué va a ser de un menor o cuestiones así». Y dan fe de que hay divorcios que «se eternizan. Pueden pasar diez años y no llegan a ningún acuerdo». Un parecido que, a lo mejor, va más allá de lo que ellas creen, porque viven a cien metros y son de las que están «todo el día juntas», también cuando están de veraneo: «Lo único que no hacemos juntas es dormir».