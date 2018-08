Se duerme en un bar, despierta sin saber dónde está y... El joven recurrió a la Policía porque no recordaba haber entrado en los baños EL COMERCIO Martes, 28 agosto 2018, 00:15

La Policía Municipal de Pamplona tuvo que esforzarse este lunes para «rescatar» a un joven que llamó asegurando que se encontraba «encerrado no sé dónde».

Pasadas las 11 de la mañana, un joven llamó a la Policía Municipal pidiendo ayuda. Aseguró que se encontraba encerrado y no sabía dónde. Lo que parecía un secuestro en toda regla se quedó en una anécdota humorística, pero que no se supo como tal hasta que el joven no fue localizado, que también requirió su trabajo e investigaciones policiales.

El trabajo policial se vio muy beneficiado por los avances tecnológicos. Hace unos años habría sido mucho más complicado localizar al joven, con los esfuerzos y la preocupación que ello habría conllevado.

La cuestión es que gracias a la señal que emitía el teléfono se pudo localizar al joven en los servicios de un bar de la capital navarra. La noche anterior había salido de juerga y se había cogido tal borrachera que se había quedado dormido en los baños del bar. Tal fue la cantidad ingerida que al despertar, el joven ni tan siquiera recordaba haber entrado en esos baños ni era capaz de reconocerlos, por lo que llamó a la Policía para pedir ayuda.

Por fortuna, pasado el mediodía, el joven fue localizado y pudo regresar a su domicilio.