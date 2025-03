«En lo económico estamos vendidos»

PABLO A. MARÍN ESTRADA gijón. Viernes, 5 de junio 2020, 02:00 Comenta Compartir

Blas Carroccia reabría el pasado fin de semana el comedor de La Taberna Zíngara, el restaurante que regenta en Gijón junto al ovetense de idéntico nombre. En esta vuelta a la actividad su percepción se debate entre el ánimo por la respuesta positiva de su clientela y la preocupación por el mazazo económico causado en la crisis sanitaria. «La acogida ha sido extraordinaria y el público muy comprensivo, se ve que tienen esa alegría de poder disfrutar ahora de lo que no han podido este tiempo. Por mi parte, mucha incertidumbre ante lo que nos aguarda y las pérdidas tremendas del parón que en mi caso son de seis cifras en pagos por estar cerrados», desvela.

El hostelero no solo ha cuantificado las cifras negativas del cierre, estima que debido a la reducción del aforo en un 50%: «En nuestro local, sin servicio en la barra, realmente se queda en un 30 y la facturación en un 40 respecto a la de antes. Y hay que adecuar los gastos a ese porcentaje para sostenerse: son gastos fijos de personal, alquiler, electricidad, gas que cuestan lo mismo que hace tres meses y suponen un sobrecoste importante para desarrollar la actividad», explica. Ante esos números afirma que «ahora mismo en la cabeza el planteamiento es que el 14 de marzo cerramos dos restaurantes y estamos abriendo uno nuevo, con un concepto similar, unas condiciones distintas a las que había y con la incertidumbre de cuando abrimos hace 8 años. Estamos descapitalizados y es comenzar de nuevo. Hay que armarse de mucho valor», reflexiona.

Carroccia es muy crítico hacia las medidas adoptadas por el gobierno: «En lo económico y lo laboral ha sido un desastre absoluto. Nos han dejado vendidos. Entiendo que parar un país es fácil, pero hay que tener un plan», expresa. Cita las ayudas al alquiler: «El empresario tiene que encarar en último caso el 100% de la renta, ya sea fraccionado o mediante un aval de ICO». Y en el caso de los ERTE: «Son insuficientes. En el reinicio hay que pagar un 30-40% de los que vienen, un 60% de los que quedan y el 30 de junio el 100, manteniendo el empleo durante 6 meses. Y los ICO hay que pagarlos. Eso es endeudamiento, una soga al cuello sin oxígeno para respirar», opina.

Ante ese panorama confiesa que «cuando mi quiosquero me habló de la iniciativa de EL COMERCIO, pensé: ¡Menos mal que alguien nos da algo! Es una idea maravillosa. La prensa es algo imprescindible de nuestro día a día en los locales, forma parte del ocio y la demanda de información de los clientes». En ellos confía: «Su aliento estos meses ha sido vital» y por parte de las autoridades pide «que al menos no nos lo pongan tan complicado y que las medidas de protección de empleo se destinen a que las empresas sean viables. No pediría más».