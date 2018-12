'Hola, soy Edu' regresa 21 años después por Navidad Volskwagen recupera para su spot navideño al personaje de uno de los anuncios más populares de la televisión EL COMERCIO Gijón Lunes, 17 diciembre 2018, 10:23

En las navidades del año 1997 y en las pantallas televisivas arrasaba un anuncio de una compañía telefónica en el que un niño con gafas sentado en un sofá se dedicaba a llamar a todos los números de la agenda de sus padres para desearles felices fiestas diciendo: «Hola, soy Edu. ¡Feliz Navidad!». La campaña se convirtió en un éxito viral incluso antes de la existencia de Internet, en el anuncio más visto de toda la historia de la televisión y no había persona que no utilizase la frase para felicitar las fiestas a sus familiares y amigos.

Ahora, n ha querido recuperar el personaje de Edu para que aparezca en su campaña navideña de este año. La marca alemana ha presentado el spot de estas fiestas con Edu como protagonista, 21 años después de hacer el popular anuncio. Pero esta vez, en lugar de hacer un sinfín de llamadas, ha preferido presentarse en las casas de sus más allegados.

Enrique Espinosa, que así se llama en realidad el 'Edu' del famoso spot, finaliza el anuncio con un mensaje en su contestador automático: «Hola, soy Edu, Feliz Navidad. Deja tu mensaje, o mejor, ven a verme».

Vídeo.

Volkswagen hace así hincapié en un mensaje similar al de otros anuncios que se pueden ver en esta época navideña: fomentar los encuentros con familiares y amigos para mejorar así las relaciones humanas.