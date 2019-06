El 92,54% de los estudiantes asturianos aprueba la EBAU de junio La nota media de la prueba de este año está en 7,055 | La nota más alta ha sido de 9,95 LAURA MAYORDOMO Gijón Jueves, 13 junio 2019, 18:20

La Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) registró en su convocatoria ordinaria, la de junio, desarrollada entre el martes y el jueves pasado, una tasa de éxito del 92,54%, ligeramente superior a la del año pasado, cuando el porcentaje de aprobados fue del 91,45%. También se mejoran resultados en cuanto a la nota media de la prueba. En esta ocasión ha sido de un 7,055, pero hace justo un año no llegaba al notable: fue de un 6,93. Y superior también es el número de alumnos que han conseguido un sobresaliente. Hay 383 (casi 80 más que en junio de 2018) que han logrado un nueve o más en esta selectividad. El récord lo ostenta el alumno, o alumna, que cosechó un 9,95 en la fase de acceso.

Más información Consulta las notas de la EBAU de junio en Asturias

En esta fase general, la asignatura de Historia (la gran temida por la mayoría de los chavales debido a la extensión del temario) ha deparado unos resultados muy aceptables. La aprobaron el 73,29%. Son más, por ejemplo, que los que superaron el examen de inglés y la nota media subió hasta un 6,38, cuando el año pasado había sido de 5,94. Donde hubo un ligero pinchazo fue en inglés. Con respecto a los datos del año pasado, bajó tanto el porcentaje de aprobados como la nota media: 73,07% y 6,29, respectivamente.

4.125 alumnos se habían inscrito para hacer la EBAU en junio, pero al final a la fase de acceso solo se presentaron 3.712. Exclusivamente a la fase de admisión, en la que los alumnos podían escoger entre presentarse a una, dos, tres o cuatro asignaturas para incrementar su nota hasta el 14, se presentaron otras 400 personas, 210 de ellas procedentes de ciclos formativos de grado superior.

Quien no esté conforme con su nota podrá solicitar la revisión del examen entre el lunes y el miércoles próximos. Ha de hacerse obligatoriamente on line, no en el vicerrectorado de Estudiantes, insiste la Universidad de Oviedo. La nota revisada se publicará el 25 de junio a partir de las 20 horas.