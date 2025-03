El PP pide la reprobación de la consejera de Educación

Olga Esteban Gijón Martes, 15 de septiembre 2020, 12:01 | Actualizado 13:34h. Comenta Compartir

La consejera de Educación, Carmen Suárez, no tiene tregua. Sindicatos, docentes, equipos directivos, especialistas, familias y la oposición parlamentaria. El descontento es evidente ante la gestión de este complicado e incierto inicio de curso marcado por la pandemia. A una semana del inicio de las clases, el Partido Popular va asolicitar la reprobación de la consejera en la Junta General del principado. Así lo ha anunciado la diputada popular María Gloria García. Su grupo ha presentado hoy mismo una Proposición no de Ley para votar dicha reprobación por su «incapacidad evidente de gestión» y por haber «fagocitado a su equipo» en la consejería.

Carmen Suárez ha vuelto a ser una de las protagonistas del Pleno. Vox, PP y Podemos han interpelado a la máxima responsable de Educación sobre diversas cuestiones. La han acusado de recortes en la contratación de personal para la atención a la diversidad, en concreto de especialistas de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica. Han lamentado la «desatención» de los centros de Educación Especial. Han asegurado que no existen protocolos claros para el transporte escolar ni los comedores. Han puesto en duda la organización de las pruebas PCR para el profesorado (finalizarán el domingo y el martes comienzan las clases). Han criticado duramente la falta de personal docente y el alto porcentaje de medias jornadas entre los interinos. Y han censurado la creación de grupos internivel, especialmente en quinto y sexto de Primaria.

Ignacio Blanco, de Vox, ha reclamado más auxiliares y enfermeras para los centros de Educación Especial, cuyas familias, ha dicho, han vivido un «infierno» durante el confinamiento y cuyos alumnos «son los grandes olvidados». La consejera ha asegurado que dichos centros cuentan con protocolos específicos centrados en sus necesidades, que se establecerán grupos estables de convivencia, mantendrán horarios y servicios como el transporte y que confía en tener «pronto» el decreto sobre equidad educativa, que cuenta con un borrador hace tiempo.

La diputada popular María Gloria García ha sido especialmente dura, acusando de «improvisación, falta de diálogo, órdenes y contraordenes» al equipo de Educación. «Lo que en marzo podía tener disculpas, seis meses después no las tiene». García ha criticado que primero se apostara por una enseñanza presencial y después semipresencial, que se hayan descargado en los equipos directivos muchas decisiones y responsabilidades, que siga habiendo «6.000 alumnos» sin acceso a las nuevas tecnologías... Incluso ha asegurado que las mascarillas que se han repartido entre el profesorado no aguantan «ni un lavado». Además, tal y como vienen haciendo los sindicatos, asegura que la contratación de personal es insuficiente y que no se superan las cifras del año pasado, pese a las nuevas necesidades.

Carmen Suárez, por su parte, ha defendido el «esfuerzo» del Gobierno del Principado en materia educativa, ha destacado que se han invertido «40 millones de euros» entre contrataciones, material de prevención y seguridad y equipos informáticos. La consejera justifica los cambios en los protocolos por la evolución de la pandemia, que «en julio hacía pensar que podíamos tener una enseñanza totalmente presencial» y ahora mismo no.

Por su parte, Nuria Rodíguez, de Podemos, ha insistido en la falta de personal de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica y ha lamentado que «alumnos que sufrieron retraso el curso pasado no van a recibir la atención necesaria ahora», con profesionales que no pueden dedicar «más de 15 minutos a la semana» a los niños. «Se han relatado graves problemas en el inicio de curso y es una cuestión de dinero. Se necesita más dinero en Educación», ha asegurado Rodríguez.

Carmen Suárez ha rechazo de nuevo las acusaciones de recorte, ha anunciado que se revisarán de nuevo las necesidades en este sentido en el inicio del curso y ha defendido que la atención a la diversidad se realiza en las propias aulas porque eso es una «educación inclusiva».