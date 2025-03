La concertada vuelve a la calle contra la 'Ley Celaá': «Los hijos son nuestros»

Lucía R. Lorenzo / Marco Menéndez Domingo, 20 de diciembre 2020, 13:14 | Actualizado 15:29h. Comenta Compartir

Representantes de la comunidad de la n volvieron a salir esta mañana a la calle para protestar contra la 'Ley Celaá'. Dos manifestaciones en vehículos recorrieron desde las once de la mañana las calles de Oviedo y Gijón, partiendo de las inmediaciones de los estadios del Carlos Tartiere y El Molinón, respectivamente. Como cabecera de sus reivindicaciones, la defensa de las familias a elegir la educación para sus hijos, por lo que reclaman «la pacífica convivencia de las tres redes educativas: la pública, la privada concertada y la privada». Además de la retirada de este proyecto de ley, desde la concertada exigen «un verdadero pacto educativo» que sobreviva a la llegada de diferentes gobiernos.

«Los hijos son nuestros y no estamos dispuestos a que la Administración decida a qué colegio hay que llevar a nuestros niños, por eso estamos hoy aquí», indicaba en Oviedo Aurora Rubio, portavoz de Concapa. Considera que es una «vergüenza» lo que están haciendo con esta nueva ley «y se llegará donde se tenga que ir». A tres días de la aprobación, esperan poder cambiar el rumbo de los acontecimientos. De no ser así cuentan con presentar una denuncia a nivel nacional. «Los niños que tienen problemas de minusvalía no pueden ir a un colegio normal público, necesitan un profesorado especial», defiende. En la última manifestación que llevaron a cabo, Aurora Rubio lamenta que no tuvieron respuesta ni por parte del Gobierno ni del Principado.

José Manuel Cueto González, secretario general del sindicato mayoritario de la enseñanza concertada en Asturias (Otecas), detalla que en Asturias tenemos 66 centros concertados, unos 5.000 trabajadores y de unos 32.000 alumnos. «Son los que a medio y largo plazo se puedan ver afectados por la 'Ley Celaá'. Vemos con preocupación esta ley porque puede poner en peligro a todo el sector. Esperamos que ni la consejera de Educación ni el presidente del Principado se metan a trasvasar alumnos de una red a otra», indica.

José López, de la federación de sindicatos independientes de enseñanza, sostiene que «vamos a movernos en todas las instancias y niveles para parar esta ley que básicamente ataca a los trabajadores de la enseñanza concertada poniendo en riesgo sus puestos de trabajo. Este sector está dando un servicio educativo a la sociedad a un costo muy por debajo de lo que le cuesta el Estado a los centros públicos. Creemos que es una ley que se ha hecho deprisa y corriendo, por la puerta de atrás, y sin haber sido consultada por nadie», critica.

Ampliar Imagen. Una imagen de la protesta de esta mañana en Oviedo. pablo lorenzana

Entre los asistentes a la manifestación, ha acudido al presidenta del PP en la región, Teresa Mallada. «Adrián Barbón ha defendido esta ley en sede parlamentaria. Está claro que deja absolutamente de lado la educación concertada y especial, y dejan de lado el poder decidir a las familias qué tipo de educación quieren para sus hijos», indicó. También, la portavoz de Ciudadanos en la Junta General del Principado, Susana Fernández, expone que «esta ley vulnera los derechos de todas las familias a la libertad de elección para decidir qué educación quieren que reciban sus hijos». En la formación naranja son menos optimistas a posibles cambios de esta norma. «Tristemente, vemos que esta ley va a salir adelante, porque no se ha aprobado ninguna de las enmiendas que Ciudadanos ha presentado», señala. Además, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, es aún más crítica. Esta norma subraya que es «la eutanasia educativa, porque se apuesta por el adoctrinamiento, por la eliminación de la concertada», entre otras cuestiones.

Después de la lectura del manifiesto por parte de Aurora Rubio y de finalizar con un estruendoso aplauso, los coches partieron del estadio Carlos Tartiere hacia el parque San Francisco. Tras rodearlo, regresaron de nuevo al estadio.

En Gijón, salieron del aparcamiento de El Molinón un centenar de turismos, tres motos y una bicicleta, todos ataviados con globos y cintas de color naranja y carteles reivindicativos. «Estamos en contra de una ley que no nos permite el derecho a elegir», explicó Luis Junquera, representante de USO, mientras que Ángel Gallo, de CECE, apuntó que «en Asturias la educación concertada tiene 32.000 alumnos, un tercio de los escolarizados». Según señaló Gabriela González, de FSIE, llevarán sus reivindicaciones «a los ámbitos internacionales, nacional y autonómicos». Simón Cortina, presidente de Escuelas Católicas, tiene claro que «a la vuelta de la Navidad vamos a seguir dando la lata».

La marcha de protesta discurrió en Gijón por la calle Ezcurdia, y las avenidas de Castilla, la Costa y Pablo Iglesias, para volver de nuevo a El Molinón, siempre escoltados por efectivos de la Policía Local.