Suatea estudia pelear en los tribunales el calendario de escolarización El sindicato dice que vulnera los derechos laborales de los docentes y que es «antipedagógico» Vuelta al cole en Avilés. / MARIETA OLGA ESTEBAN Viernes, 2 octubre 2020, 13:35

El inicio del curso escolar no está siendo fácil y no parece que vaya a mejorar. Suatea y CC OO anunciaron hace ya algunos días que no se quedarían de brazos cruzados ante algunas cuestiones, aunque dieron una tregua para que las clases pudieran arrancar con la mayor finalidad. Esa tregua parece que está llegando a su fin.

Suatea anunció este viernes varias cuestiones. Una de ellas, que está estudiando llevar a la Consejería de Educación a los tribunales a cuenta del nuevo calendario escolar, aprobado de forma «lamentable», en palabras de Tino Brugos. La cuestión es que el Principado decidió retrasar el inicio de las clases en todas las etapas, en un principio con la justificación de realizar PCR a todo el profesorado, aunque el propio Adrián Barbón dijo después que se debió a la «prudencia» ante la evolución de la pandemia. Sea como fuere, lo cierto es que después del retraso, y con el objetivo de alcanzar las 175 jornadas lectivas que marca la ley, la consejería eliminó días no lectivos previstos inicialmente y retrasó el final del curso.

Suatea ve dos problemas. En primer lugar, que se podrían haber vulnerado derechos laborales de los docentes. Pero,además, consideran que el modelo resultante es «antipedagógico», con un tercer trimestre muy largo.

Además de esto, Suatea ha iniciado los contactos con el resto de sindicatos (aunque aún no con todos) para tratar de actuar con unidad y de convocar movilizaciones conjuntas. Por el momento se centrarán en redes sociales, para ir avanzando después. Cualquier acción se enfrenta este curso a algunos obstáculos, ante la imposibilidad de celebrar asambleas presenciales, por ejemplo.

Tino Brugos y Laura Conde desgranaron uno a uno todos los problemas que han detectado en este inicio de curso: las «órdenes y contrórdenes», la «falta de coordinación con el Consorcio de Transportes», que ha derivado en bastantes problemas, la excesiva responsabilidad que ha recaído sobre los equipos directivos, la falta de personal, los recortes (especialmente en todo lo referente a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales)... El sindicato ha hecho especial hincapié en la falta de espacios disponibles para que todos los centros hubieran podido ofrecer una enseñanza presencial en todos los niveles, especialmente en segundo de Bachillerato. La cuestión es que la consejería mantuvo reuniones con los ayuntamientos para ver la disponibilidad de espacios, pero aquello no se concretó en nada. El sindicato se ha mostrado contrario a la semipresencialidad, que va a tener consecuencias, dice, en el alumnado.

Suatea ha propuesto la creación de una comisión mixta, con presencia de todos los agentes sociales, que realice una evaluación mensual de la enseñanza en plena pandemia de la covid.