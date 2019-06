EBAU 2019 en Asturias. Las normas que deben cumplir los alumnos que se presenten a la prueba Los estuudiantes deberán llevar las orejas despejadas en las pruebas de la EBAU de Asturais en 2019. / EFE Llevar bolígrafo azul o negro, olvidarse de los dispositivos móviles y dejar las orejas despejadas son algunos de los consejos que deben seguir los estudiantes para evitar problemas con el tribunal ELCOMERCIO.ES Martes, 4 junio 2019, 16:51

Los exámenes EBAU -antigua Selectividad- a los que estos días se enfrentan alrededor de 4.000 alumnos asturianos, son clave para que los estudiantes de Bachillerato puedan acceder a las carreras universitarias que desean. La importancia de estas pruebas conlleva la obligación de cumplir una normativa muy clara que, nervios y cansancio mediante, a veces pueden pasar desapercibidas para los estudiantes y jugar una mala pasada. Llevar bolígrafo, olvidarse del móvil o cualquier dispositivo electrónico similar y dejar las orejas despejadas para evitar sospechas son algunos de los consejos que, de entrada, deben tener muy interiorizados los alumnos.

Los tribunales de las pruebas, no obstante, serán los encargados de constatar que las chicas y los chicos cumplen con las normas establecidas y, en caso de sospecha o 'pillada in fraganti', adoptar las medidas pertinentes. Un cero en la prueba, sanciones e, incluso, la anulación total de la EBAU son las consecuencias para los alumnos que quieran aprobar con ventajas.

No es nada nuevo para los estudiantes, a los que se les informa previamente de los materiales permitidos para el desarrollo de las pruebas. Sin embargo, conviene recordar cuál es la normativa establecida:

- Para acceder al aula de examen se pasará lista, debiendo acreditarse la identidad del alumno mediante DNI o documento acreditativo correspondiente en vigor (con fotografía).

- Los estudiantes deberán presentarse provistos siempre de la hoja de Inscripción (resguardo de matrícula) que deberá permanecer sobre la mesa durante el examen para que los miembros del Tribunal puedan comprobar en cualquier momento sus datos e identidad, que, a su vez, podrá ser cotejada con el D.N.I.

- Los estudiantes deberán comprobar si los datos que constan en su hoja de Inscripción son correctos. En caso contrario, lo manifestarán para reflejarlo en las hojas de corrección de errores correspondientes.

- En cada prueba se les entregará una 'cabecera' (impreso de lectura óptica), en la que deberán rellenar todos los datos que figuran en la misma (DNI —en número y en marcas—, nombre, apellidos, sede, centro, asignatura), mejor con lápiz nº 2 o HB. En el lugar indicado al efecto colocarán una de las etiquetas con código de barras que les fueron facilitadas.

- En el caso de estudiantes con documentos de identificación extranjeros (Pasaporte, documento identificativo UE) o con NIE, etc. se escribirá el número completo (ej. X25468975V) justo encima de D.N.I., y no se cumplimentarán las marcas del cuadro.

- Deberá cuidarse el estado de sus etiquetas de identificación (una etiqueta deteriorada podría no ser identificada por el lector de código de barras).

- Las etiquetas de identificación son personales e intransferibles, y propias de cada convocatoria, ya que sirven para asignar un ejercicio a un alumno. No deberán usar etiquetas sobrantes de otras convocatorias anteriores ni de compañeros (las etiquetas de junio no serán válidas para julio).

- A los alumnos 'libres' (matriculados en el Vicerrectorado de Estudiantes), se les hará entrega de las etiquetas de identificación y del resguardo de matrícula en el momento del llamamiento para la entrada al aula de examen (para los que se matricularon en la fase de acceso se entregarán en el llamamiento de Lengua Castellana y Literatura II; para los que sólo se matricularon en la fase de admisión, en el llamamiento de la primera materia de la que se examinen).

- En fase de acceso, deberán entregarse los cuatro ejercicios; en caso de no entregar alguno de ellos se dará por abandonada la fase de acceso completa. El alumno que opte por presentarse a la fase de admisión (de 1 a 4 ejercicios), podrá realizar los que estime y si no entregase algún ejercicio, se considerará como no presentado (sin efectos sobre la fase de acceso).

- Cada ejercicio presenta dos opciones (A o B). El alumno deberá escoger una de las opciones para realizar la prueba. En caso de realizar las dos o partes de cada una de ellas, se corregirá únicamente la primera opción realizada (opción A).

- En las materias de Dibujo Técnico II, Griego II y Diseño (parte teórica) el ejercicio se resolverá en la propia hoja de examen (tamaño DIN-A3), que contiene una opción por cada cara (se recomienda el despliegue total de la hoja), donde realizarán el examen propuesto.

- Para todas las asignaturas podrá entregarse, bajo petición, un folio de distinto color al del examen. Este folio servirá exclusivamente como borrador y nunca formará parte del ejercicio (no se recogerá).

- Ningún alumno podrá abandonar el aula hasta transcurrida media hora (30 minutos) desde el comienzo de cada ejercicio.

- La 'cabecera' de examen deberá pegarse al pliego de examen separando la tira protectora; este paso conviene que se realice justo antes de entregar el examen para facilitar el manejo del papel durante el ejercicio.

- Los ejercicios no deberán firmarse.

- Los ejercicios se realizarán con bolígrafo azul o negro con tinta imborrable. El uso del lápiz queda limitado exclusivamente al examen de Dibujo Técnico II; en el caso de Diseño los materiales que se requieran.

- Una vez que finalice un ejercicio, ya fuera del aula de examen, los estudiantes deberán alejarse lo máximo posible de la zona para evitar molestias acústicas al resto de los alumnos que aún permanezcan realizando su ejercicio.

- Queda terminantemente prohibido el uso o tenencia de teléfonos móviles o cualquier dispositivo electrónico (tablets, smartwatchs....) durante la realización de la prueba. Dentro del aula, este tipo de dispositivos deberán estar siempre apagados.

- Es importante consultar la nota informativa sobre el uso de calculadoras disponible.

- Si a un estudiante se le sorprendiera copiando o utilizando medios telemáticos durante la realización del ejercicio, se le sancionará con la expulsión de la fase de acceso completa o del ejercicio correspondiente en la fase de admisión.