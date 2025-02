«El estudiante 'online' es todavía diferente al presencial»

Daniel Roldán Madrid Viernes, 5 de marzo 2021, 00:13 Comenta Compartir

A Josep A. Planell le sorprendió la llamada hace ocho años. Apostaban por él, que entonces dirigía el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, para convertirse en el rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). «Era un reto completamente diferente a lo que había hecho antes», confiesa este físico. Una institución académica completamente 'online', única en el mundo y que este curso celebra sus primeros 25 años de vida.

–La UOC tiene más de 77.000 alumnos, ¿cuál es el principal reto con esta masa académica?

–El reto no es tanto el número de estudiantes, sino nuestro modelo pedagógico singular y la apuesta por una universidad global. Significa formar ciudadanos tanto aquí como en América Latina y, eventualmente, en Europa. La formación 'online' puede y debe ser de calidad, y puede atender a estudiantes de todo el mundo.

–Precisamente la educación 'online' ha tenido con frecuencia el sambenito de ser de baja calidad. ¿A qué cree que se debe?

–Históricamente, la universidad a distancia se consideró como una educación para remediar lo que no se podía haber hecho de forma presencial, ya sea por cuestiones geográficas o sociales de los propios estudiantes. Este sambenito de que lo bueno es presencial, y lo no presencial no es tan bueno, ha existido después con las universidades 'online'. Y no es verdad. Llega la pandemia y todo cambia, la educación está cambiando.

–¿En qué sentido?

–'Times Higher Education' publicó hace poco que universidades anglosajonas se están planteando el final de las clases magistrales, que pasarán a ser 'online' y más cortas. Una persona hablando durante una hora a estudiantes del siglo XXI es difícil de sostener. Están pensando en que los profesores hagan sus presentaciones como en las conferencias TED, y compaginarlo a la vez con sesiones más prácticas. Hay otras universidades que se están planteando la integración total de la educación 'online'.

–¿La pandemia ha demostrado que en muchos sitios la educación 'online' estaba marginada?

–La educación 'online' no es solo que los profesores sepan planificar sus clases para adaptarla a la tecnología, el Zoom o la aplicación que sea, sino que requiere una estructura de gestión. No es simplemente que un profesor hable delante de un auditorio virtual. Por eso no es algo tan fácil.

–Nada que ver con lo que había hace 25 años.

–Entonces los ordenadores no transmitían imágenes. La UOC pensó un sistema donde el estudiante aprende haciendo trabajos y retos. No hay clases donde haya alguien haciendo una presentación. Es el modelo pedagógico que se practica en las 3.000 asignaturas que tiene la universidad. Esto lo estamos perfeccionando ahora, transformando las asignaturas con más contenidos, usando vídeos más educativos o impulsando el uso de 'software' de gamificación para que la gente aprenda jugando.

–La OCDE advirtió hace unos años que el número de universitarios llegará en 2030 a los 400 millones. ¿Qué supone este incremento para las instituciones académicas?

–Si se encara solo con universidades presenciales, habría que construir dos campus de 20.000 alumnos cada día. La alternativa a esta demanda universitaria está en la formación 'online', que está creciendo como está sucediendo con la pandemia. Es un fenómeno que estamos viendo ya también en el resto de Europa.

–¿También es diferente el alumnado entre una presencial y un centro en la Red?

–Nuestros estudiantes no son los mismos que en las presenciales. En éstas van desde los 18 a los 23 años mientras que nuestro estudiante, mayoritariamente, está en la franja entre 25 y 35 años. Ahí está el 40%. Son personas que empezaron a estudiar y lo dejaron; o que en un momento dado deciden hacer una carrera universitaria y, como somos centros abiertos, pueden acceder con facilidad; o proceden de la Formación Profesional y deciden continuar 'online' un grado universitario. También hay trabajadores que quieren hacer un máster y es más cómodo en la Red. El perfil del estudiante 'online' es todavía diferente al presencial.

–¿Cuál es el reto tecnológico más próximo que se presenta para las universidades 'online'?

–Estamos hablando con el Mobile World Congress, que tiene una parte de 5G, para ver cómo puede afectar en la educación. Es un tema a explotar, aunque sin olvidarnos de la brecha digital. En España todavía no tenemos fibra en todo el territorio y, por tanto, el acceso a internet sigue siendo complicado. Tener acceso a la Red, y tenerlo a un precio razonable, es una cuestión importante para que se pueda estudiar, pero también es necesario que la internet sea neutra, de forma que la velocidad de los paquetes educativos sea tan eficiente como los de entretenimiento o de deportes. Necesitamos accesibilidad. Todavía hay mucho trabajo que hacer en España, pero sobre todo en países latinoamericanos.