El Gobierno investigará las cuotas de la escuela concertada

La ministra de Educación aseguró que «no es admisible» que unos centros con financiación pública hagan «cobros altísimos» a las familias

El Gobierno se dispone a analizar si son ciertas las conclusiones del informe realizado por la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa) que asegura que la mayoría de los colegios concertados de España imponen cuotas mensuales a los alumnos que cursan las enseñanzas obligatorias -de Primaria a la ESO-, gasto educativo que ya está cubierto por los pagos de las administraciones públicas. La ley dice que la enseñanza concertada debe ser gratuita -no puede exigir desembolsos ni directos ni indirectos- y que los pagos por actividades escolares complementarias o servicios -a realizar fuera del horario lectivo- deben ser voluntarios y nunca significar discriminación para los alumnos.

Ceapa mantiene esta acusación después de realizar un estudio en 137 colegios concertados de seis autonomías (Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid) que concluye que el 96,6% de los centros cobra a los padres cuotas mensuales que alcanzan los 159 euros de media -con ejemplos de hasta 800 euros- y que, al menos en nueve de cada diez casos, en el 91%, esas cuotas se plantean como obligatorias.

De hecho, la investigación añade que solo cinco de los centros visitados no cobran cuota alguna a los padres y que solo otros siete plantean el pago como una donación voluntaria y no obligada, sin consecuencias para los alumnos y las familias en caso de no satisfacerla.

La ministra de Educación comentó hoy que «una enseñanza privada, si es privada, puede formular sus cuotas como mejor parezca a los padres y a los profesores del centro», pero, al tiempo, avisó a estos centros de que «lo que no es admisible es que una enseñanza concertada pase cobros altos, altísimos, a las familias». Isabel Celaá recordó que los gastos de la enseñanza concertada en las etapas obligatorias están cubiertos por el Estado y concluyó: «Esta cuestión habrá que analizarla».