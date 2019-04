Iurii Usachev, en Luarca: «El ser humano no está preparado para un encuentro con extraterrestres» Urii Usavech y su mujer, ofrenda florar Severo Ochoa El cosmonauta que realizó cuatro viajes espaciales participa en un encuentro en el Instituto de Educación Secundaria Carmen y Severo Ochoa MARCO MENÉNDEZ Gijón Martes, 23 abril 2019, 15:57

El cosmonauta ruso Iurii Usachev, que realizó cuatro viajes espaciales a las estaciones Mir y espacial internacional, participó esta mañana en un encuentro con estudiantes e invitados en el Instituto de Educación Secundaria Carmen y Severo Ochoa. Se sometió a las preguntas de los más de 300 participantes en la charla y señaló como «evidente» que no haya habido ningún contacto con extraterrestres. Apuntó que «en el mundo hay fuerzas que persiguen su propio interes» y explicó que «el ser humano no está preparado para un encuentro con extraterrestres».

Criticó con dureza el maltrato al que está siendo sometida la tierra y abogó por cuidarla en lugar de preparar viajes colonizadores a otros planetas.

Después del encuentro en el instituto, Iurii Usachev y su mujer, Verá Usachev depositaron sendos ramos de flores en la tumba de Severo Ochoa.