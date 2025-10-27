Lugones se convierte en la capital del entretenimiento digital para escolares Durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, las actividades de Steam Land estuvieron abiertas al público general

Lugones se convirtió durante el fin de semana en la capital del entretenimiento digital dirigido a los más pequeños. Desde primera hora, Steam Land acogió a escolares y visitantes en el Centro Polivalente Integrado (CPI) de la localidad, ofreciendo lo mejor de la innovación y la tecnología a través de talleres, videojuegos y múltiples propuestas de ocio.

El evento basado en metodologías STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) estuvo dirigido a todos los niveles educativos, desde Infantil hasta Secundaria, y contó con la participación de alumnos de los centros La Ería, Santa Bárbara y La Fresneda. Los dos primeros asistieron durante la mañana del viernes y, al igual que había sucedido en Siero la semana anterior, por la tarde el público general tuvo la oportunidad de disfrutar de las actividades abiertas. El turno del CP La Fresneda llegó el sábado por la mañana.

Durante las jornadas, los alumnos participantes se acercaron al diseño 3D mediante la aplicación Tinkercad, una funcionalidad de Autodesk, y experimentaron con la realidad aumentada, viajando a escenarios que simulaban entornos reales gracias a unas gafas VR que les permitieron explorar nuevos mundos con sonido ambiente incluido. Otro de los talleres, denominado 'Makey Makey', utilizó las cualidades de una placa electrónica basada en Arduino para crear instrumentos musicales con materiales cotidianos, permitiendo a los niños elaborar sus propias melodías.

Los asistentes también generaron videojuegos Arcade a través de una plataforma de Microsoft y jugaron con Vincibot, un robot con efectos de sonido, luz y movimiento que contaba con ocho sensores, veintiún sonidos de instrumentos musicales, matriz LED, estructura de luz LED RGB y dibujo preciso. Además, se celebraron otros talleres repartidos por todo el recinto y no faltó el entretenimiento. Uno de los grandes atractivos fue el 'Drone Soccer', un juego en el que los participantes, pilotando un dron, debían anotar puntos haciendo que este atravesara el aro del equipo contrario. Este fútbol tecnológico volvió a ser una de las actividades más populares, como ya lo había sido en la Plaza Cubierta de Siero.

También destacó el 'Leds Game', una propuesta en la que el suelo estaba formado por baldosas interactivas y luminosas que se activaban al pisarlas, fomentando la psicomotricidad de los más pequeños. Por último, los asistentes pudieron probar el Hado, considerado el primer deporte de realidad aumentada del mundo, que se juega en partidas de ochenta segundos.

Steam Land Lugones concluyó el sábado y fue posible gracias a la colaboración de EL COMERCIO y de las consejerías de Ciencia y Cultura.