El PSOE dice que a día de hoy es «inviable» un 0-3 en la enseñanza gratuito El portavoz del PSOE, en la Junta General del Principado de Asturias, Marcelino Marcos Líndez Recuerdan a Podemos que si de verdad se quiere avanzar en el objetivo de la universalización del ciclo 0-3 años como un derecho, ha de realizarse a nivel estatal EUROPA PRESS Lunes, 3 septiembre 2018, 13:23

El portavoz del PSOE, en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Marcelino Marcos Líndez, ha tildado este lunes de «inviable» a día de hoy articular una educación infantil, de 0-3 años, totalmente gratuita. Marcos Líndez se ha referido a este asunto a preguntas de los periodistas tras la reunión de la Junta de Portavoces, teniendo en cuenta que esa gratuidad es uno de los requisitos que plantea Podemos a la hora de negociar.

El PSOE gobierna en Asturias con minoría, con 14 de los 45 diputados, por lo que necesita apoyos para sacar las cuentas adelante. El PP tiene 11 diputados, Podemos 9, IU 5, Foro 3 y Ciudadanos 3. En el año 2016 y 2018 fueron prorrogados, ante la falta de entendimiento. En 2017 sí salieron adelante fruto de un acuerdo entre socialistas, PP y Ciudadanos.

Marcos Líndez ha hecho un llamamiento al resto de grupos políticos para que abandonen maximalismos que sólo buscan dañar al Gobierno. Ha recordado a Podemos que si de verdad se quiere avanzar en el objetivo de la universalización del ciclo 0-3 años como un derecho, ha de realizarse a nivel estatal.

«Ha de hacerse como estrategia nacional, porque si no, no estaríamos hablando de un derecho para todos los españoles», ha señalado el portavoz socialista. No comprende el dirigente del PSOE que Podemos ponga 'líneas rojas' en este asunto, teniendo en cuenta además la apuesta que está haciendo el Ejecutivo regional asturiano, que ya ha impulsado un 50 por ciento de rebaja en la matrícula de ese ciclo.