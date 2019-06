El alumno con la nota más alta de selectividad de España no quiere ir a la universidad 00:57 El joven ya ha solicitado el ingreso en la Escuela de Arte Dramático en Madrid para convertir su gran pasión en su profesión EL COMERCIO Gijón Martes, 18 junio 2019, 12:28

Carlos Rodríguez ha sacado la nota más alta de España en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). Puede cursar la carrera que quiera, en la facultad que desee. Y lo tiene claro: no quiere ir a la universidad. Su sueño es estudiar arte dramático y ya ha solicitado el ingreso en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.

«Es lo que me llena, lo que me apasiona», explica Carlos, sorprendido por el interés que ha suscitado su elección. Y es que cualquiera esperaría que, con su brillante expediente, este alumno del IES Las Lagunas de Torrevieja apostara por alguna especialidad científica, pero una pasión de la que disfruta desde los tres años le empuja por otro camino. No obstante, no se cierra ninguna puerta y no descarta cursar alguna carrera de ciencias. Incluso ha sido aceptado en la Universidad de Warwick (Reino Unido), pero su prioridad es el teatro.

A pesar de su juventud, ya tiene ciertas tablas sobre el escenario. Según recoge El Correo, Tras rodar un cortometraje sobre el acoso escolar, el profesor de música le recomendó que escribiera un musical de teatro para fin de curso. Estaba en cuarto de la ESO y lo llevó a cabo pese a que en su colegio no hay itinerario de Artes (él cursó el de ciencias). Ese guion marcó su futuro. Carlos Rodríguez tuvo un gran éxito con la obra y se animó a realizar otras dos durante el Bachillerato.

Hasta que no se subió a un escenario, su relación con el ámbito teatral se reducía a la información de los libros de texto: Lope de Vega, Rojas, Zorrilla... «y Luces de Bohemia, de Valle Inclán». Su lectura favorita es 'La vida es sueño', de Calderón de la Barca, aunque últimamente también ha leído libretos «de los grandes musicales».