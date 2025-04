El Principado supervisará los grupos internivel para garantizar la calidad educativa

EFE Martes, 29 de septiembre 2020, 12:24 | Actualizado 13:06h. Comenta Compartir

Los alumnos de distintos cursos que formen parte de un grupo internivel tendrán garantizada la calidad educativa, según la consejera de Educación, Carmen Suárez, que ha incidido en que este tipo de aulas tienen un carácter excepcional y que el máximo de 20 alumnos por clase no está en discusión porque es el número avalado por la Consejería de Salud.

Suárez respondía así en el pleno de la Junta General del Principado a una interpelación del portavoz de Vox, Ignacio Blanco, que reclamó a la consejera que se incrementase hasta 25 la ratio de alumnos por aula porque no iba a incidir en la seguridad y sí iba a permitir acabar con las clases internivel.

En opinión del diputado de Vox, estos grupos deben eliminarse porque no ofrecen una educación de calidad, no responden a criterios pedagógicos, se han hecho de forma precipitada y chapucera y crean una brecha educativa porque los centros privados no van a recurrir a este tipo de clases que reúnen en un mismo aula a estudiantes de distintas edades y niveles.

Carmen Suárez, sin embargo, ha asegurado que el sistema educativo asturiano va a tener capacidad de gestión de estas unidades que, según ha subrayado, son una excepcionalidad ya que representan el 4 por ciento de todas las de los colegios públicos y un 8 por ciento de los centros concertados.

Ha negado que sea una ocurrencia que no quiera ningún padre en Asturias para sus hijos, como había indicado previamente el portavoz de Vox, ya que, según la consejera, en la escuela rural hay agrupamientos de distintos niveles y el grado de satisfacción de los padres «siempre ha sido alta y no consideran que sea una discriminación».

«No es ninguna improvisación», ha subrayado la titular de Educación al añadir que en este tipo de grupos internivel se lleva trabajando durante mucho tiempo en muchas actividades.

Asimismo, ha asegurado que todas las necesidades de este alumnado van a ser tenidas en cuenta, que estos grupos más pequeños y controlables van a facilitar el trabajo colaborativo, y que serán objeto de supervisión para garantizar la calidad de la enseñanza.

Su creación responde a criterios pedagógicos, según ha añadido la consejera, que ha asegurado que estas aula gozarán de los mismos recursos que el resto.