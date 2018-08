Así puedes ahorrar en la vuelta al cole Planificar las compras y escalonarlas, algunas de las recomendaciones de los expertos EFE Martes, 28 agosto 2018, 10:57

Llegan los últimos días de las vacaciones de verano y las familias con hijos en edad escolar comienzan a sufrir los quebraderos de cabeza de una vuelta al cole que casi nunca es barata, aunque para evitarlo se puede optar por las compras escalonadas y reciclar antes de estrenar, recomiendan los expertos.

Como cada curso, los padres de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), reivindican la gratuidad de la enseñanza pública, incluyendo el material escolar de sus hijos. La presidenta de la Ceapa, Leticia Cardenal, apunta que «a diferencia de la concertada y privada, la mayoría de los colegios públicos no tienen uniforme y es un gasto menos que afrontar por parte de las familias». No obstante, critica que aún haya comunidades autónomas en las que «no se da prioridad a conseguir que los libros de texto sean gratuitos o que haya medidas para caminar hacia dicho fin», además de que se apueste por los bancos de libros.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que «estrenar curso no es sinónimo de estrenar mochila» y aconseja planificar un presupuesto y poner por escrito los gastos necesarios evitará las compras compulsivas.

Desde la OCU, que cifra en unos 500 euros el gasto medio por escolar, también recomiendan a los padres que intenten ir sin sus hijos a comprar el material escolar con el fin de «huir de las tentaciones que salen caras», como pueden los estuches de sus personajes favoritos o las sudaderas de última moda. Otros consejos pasan por comparar, ya que las diferencias de precios son «notables» en todos los productos, revisar lo que se tiene y aprovechar las ofertas y descuentos. Eso sí: no siempre es más barato aprovechar oportunidades, advierte la organización, ya que quizá no se necesita una «superoferta de diez cuadernos».

También el consumo colaborativo se puede traducir en «un importante ahorro» en este tipo de productos, según la OCU, que ha recalcado que en los últimos años han prosperado distintas iniciativas que favorecen el intercambio de ropa, libros y material escolar, con plataformas y asociaciones. Además, recomiendan no comprar todo a principio de curso pues hay cosas que los alumnos no necesitan hasta más adelante o pueden reutilizar las del año anterior. Por ejemplo, las zapatillas de deporte actuales les pueden valer todavía un par de meses y en septiembre no hay que adquirir todavía el abrigo o el plumas.

Anticiparse al inicio de curso

Este año, la vuelta al cole será un 11,3 % más barata que la del curso pasado y cada familia deberá desembolsar una media de 366,4 euros por niño, asegura el comprador online Idealo. Será posible ahorrar más de 40 euros por niño este curso con respecto a 2017, sobre todo en mochilas y zapatillas. Y de acuerdo a sus cálculos, a las familias les costará de media comprar libros de texto 240 euros, el chándal 27,95 euros, las zapatillas 30,3 euros, la mochila 31,5 euros y el material de papelería 36,4 euros. «Es importante minimizar el gasto, haciendo las compras con anterioridad para obtener los mejores precios y no desembolsar todo de una vez. Además, es imprescindible comparar precios«, asegura Adrián Amorín, gerente de Idealo.

Por su parte, la también compañía de ventas «online» Vente-privee asegura que para tres de cada cuatro españoles las compras de la vuelta al cole suponen uno de los mayores desembolsos del año, aunque siempre hay «trucos» para sobrevivir a ellos. Comenta que estar pendientes de ofertas y descuentos son las soluciones de ahorro más eficaces para una de cada tres familias.

Asimismo, el informe 'Vuelta al cole 2018' de Privalia concluye que el gasto medio se sitúa entre 100 y 300 euros por hijo, suponiendo los libros de texto la mitad del presupuesto. En cuanto a las opciones de ahorro, las familias destacan las ofertas especiales y la reutilización de la ropa o material escolar.

Sobre el tema de los uniformes escolares en concreto, Privalia comenta que las familias están divididas pues el 53 % de los padres se posiciona en que es más cómodo para la logística del día a día, y un 47 % prefiere que los hijos vistan a su gusto. No obstante, el informe afirma que la mayoría de los padres prefieren que sus hijos lleven uniforme mientras son pequeños, pero la tendencia cambia cuando crecen y pasan a la ESO.