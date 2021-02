Nueva etiqueta de los electrodomésticos: lo que debes saber Los electrodomésticos estrenan nuevas categorías energéticas que irán de la A a la G y que se aplicarán desde el próximo lunes 1 de marzo EL COMERCIO Domingo, 28 febrero 2021, 04:57

El etiquetado energético existe desde 1995, aunque con la mejora de eficiencia de los electrodomésticos a lo largo de estos años ya se ha visto sometido a alguna revisión. Unos años después de la incorporación de las clases A+, A++ y A+++ la Unión Europea ha aprobado una nueva revisión que supone un cambio más en el etiquetado y que entra en vigor el 1 de marzo de 2021. Los electrodomésticos afectados son lavadoras, lavadoras-secadoras, lavavajillas, frigoríficos, congeladores y vinotecas.

El principal aspecto de dicha modificación reside en que supone un reescalado, es decir, un producto que hasta el 2020 era clase A+++, con el nuevo etiquetado puede ser clase C o clase D. Es importante incidir en que el producto no ha cambiado, es decir, no consume más que antes, lo que ha cambiado es la escala que fija la letra del etiquetado.

Los principales cambios residen en que desaparecen las categorías A+, A++ y A+++ y en que la nueva vara de medir se basa en parámetros medioambientales y tecnológicos más exigentes que los anteriores, con lo que algunos electrodomésticos considerados hasta ahora como muy eficientes pasarán a ser clase B o incluso inferior. La nueva normativa también obligará a los fabricantes a mostrar mediante pictogramas el consumo de electricidad, agua y requisitos de tiempo de las funciones, así como un Código QR que permitirá a los consumidores obtener fichas digitales de información adicional (poder de congelación, niveles de ruido, funciones de lavado, etc) y el acceso a una base de datos europea en la que comparar productos y modelos.

Desde el próximo lunes, los establecimientos de venta contarán con 14 días hábiles como plazo para sustituir las etiquetas actuales por las nuevas, tanto en los electrodomésticos expuestos en las tiendas físicas como en los ofertados por internet o en venta a distancia. Así, tras la desaparición de las clases A+, A++ y A+++, los aparatos ahora considerados como altamente eficientes se encuadrarán en las categorías B o incluso C, D o inferior. Además, todavía se podrán encontrar en las tiendas etiquetas de las actuales con clases A+, A++ y A+++ para otros tipos de productos como secadoras, hornos y campanas, cuyos fabricantes aún no tienen la obligación de iniciar esta transición.

Con el objetivo de que el etiquetado se mantenga estable al menos durante los próximos 10 años, las clases de la A a la G se han definido con requisitos mucho más rigurosos y no se espera que al comienzo de su entrada en funcionamiento existan aparatos incluidos en la categoría energética A. Todos los electrodomésticos de gran tamaño quedarán catalogados en las restantes clases que incluyen las letras de la B a la G.

Con la nueva norma, la CE busca incentivar así el desarrollo de nuevas tecnologías por parte de los fabricantes, que hasta el momento han utilizado el etiquetado como herramienta de diferenciación para posicionar mejor sus aparatos y captar compradores. «La situación actual ha derivado en que las dos clases de mayor eficiencia energética se han superpoblado y casi todos los productos son A++ y A+++.