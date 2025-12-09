El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de la búsqueda por mar del joven fallecido. C. S.

Se elevan a cinco los muertos en Canarias por el temporal

El último fallecido ha sido un pescador de 27 años en Lanzarote. Los otros cuatro fueron golpeados por una fuerte ola en Tenerife

José Ramón Sánchez López

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:22

Un joven italiano de 27 años de edad, residente en Yaiza, ha fallecido tras ser ingresado este lunes por tarde en estado crítico en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife; después de haber sido rescatado del mar en aguas del sur de Lanzarote. Es la quinta vida que se lleva el temporal en Canarias este fin de semana. Las otras cuatro víctimas fueron arrolladas por una fuerte ola en la isla de Tenerife.

En cuanto al suceso de Lanzarote, el más reciente, el hombre era un pescador que junto a otro se saltaron la zona precintada por el aviso del temporal. La amenaza de olas de cuatro metros fue real y ambos hombres fueron arrastrados al mar. El fallecido fue rescatado momentaneamente, aunque terminó falleciendo en el hospital. En cuanto al otro, logró salir por sus propios medios, pero acabó lleno de contusiones producidas por la ferocidad del oleaje. Ya son en total 61 las víctimas que han muerto en el archipiélago canario en lo que va de año a causa del mar.

Cuatro fallecidos en Tenerife

Este domingo fallecieron cuatro personas en la costa de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife). Según el 112 canario fueron los afectados por el golpe del mar dos hombres, uno de ellos de 35 años, y dos mujeres de 55 años, un desaparecido y varios heridos. El director del 112 calificó el incidente de «muy grave» y señaló que no «hay palabras» que describan la situación que se vive en estos momentos en la costa de Tenerife.

Algunos testigos que han hablado para los servicios informativos de RTVC relataron cómo vivieron el suceso. Una pareja que se encontraba en el lugar de los hechos aseguró que fue un «sálvese quien pueda» y que, con el golpe del mar, «dos fuertes olas arrasaron con todo a su paso». «Nosotros estábamos muy lejos y aun así nos alcanzaron las olas. He mirado atrás y la piscina pasó de estar llena a no haber nadie», añadieron.

Este fatal desenlace viene precedido por la prealerta por fenómenos costeros activada por el Gobierno de Canarias desde el pasado viernes, 5 de diciembre. Una prealerta que se prevé que continúe en las próximas horas. «Vamos a seguir con el mal estado del mar. Puede llevar a engaño el hecho de que no haya viento», señaló Vicky Palma, responsable de la Unidad de Análisis de Riesgo y Planificación del Cecoes del Gobierno de Canarias. Por ello, se sigue solicitando a la población la máxima prudencia en las costas del archipiélago.

