La emotiva carta de Antonio Lobato a Fernando Alonso «Eres el culpable de que no se hablase sólo de fútbol los lunes, de que la gente madrugase los fines de semana...», dice el locutor asturiano EL COMERCIO Gijón Sábado, 1 diciembre 2018, 21:01

Antonio Lobato le dedicó unas bonitas palabras a Fernando Alonso en su programa de Movistar, 'Hora de Fórmula 1', por su marcha de F1. En la carta, el locutor asturiano repasa lo que ha supuesto el piloto para el deporte y para sí mismo, pues la carrera del periodista ha estado ligada directamente a la de Alonso en la última década y ha traspasado lo profesional, estableciéndose una estrecha relación personal.

Aquí puedes leer la carta íntegra que Lobato dedicó al piloto:

«Es difícil empezar cuando tienes que empezar una despedida, que en el fondo no sabes si es una despedida y aún más cuando no quieres que sea una despedida. En realidad, y siendo muy honesto, es muy difícil escribir cuando no quieres una despedida así. Porque aunque no lo digas nunca, los cuatro últimos años han sido un suplicio para ti, que no naciste para ser decimosexto. Me acuerdo que un día me dijiste que lo mejor estaba por venir, pero eso aún no ha llegado. También que te ibas de Ferrari porque estabas cansado de ser segundo, y sí, eso es verdad, Ferrari sigue sin lograr un título, aunque estarás conmigo en que lo habría logrado este año si tú hubieras estado ahí.

Te vas de la Fórmula 1 y yo, como muchos otros, cruzamos los dedos para que te aburras como una ostra el año que viene y te entren unas ganas atroces de volver. Ojalá que lo hagas con la Triple Corona en el bolsillo, y en un equipo que te dé opciones de luchar por lo que tienes que luchar.

Y aunque esto es un 'hasta luego', déjame decirte 'gracias'. Gracias porque tú lo cambiaste todo. Eres el culpable de que no se hablase sólo de fútbol los lunes, de que la gente madrugase los fines de semana, de paellas frías porque tu carrera se alargaba, de gargantas rotas, de adelantamientos imposibles, de gradas azules, de disgustos, de lágrimas, de risas... Y eres el culpable de que yo siga aquí, porque si tú no hubieras hecho todo esto, la Fórmula 1 seguiría siendo un deporte desconocido».