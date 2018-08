Encuentra medio millón de euros en coches en el garaje abandonado de su abuela Un usuario de Reddit halla un exclusivo Lamborghini Countach 5000 S de 1981, además de un Ferrari 308 y un MG T de la década de 1930 S. M. Jueves, 16 agosto 2018, 17:56

Un hallazgo insólito y extremadamente valioso. Mientras curioseaba en el garaje abandonado de su abuela, un usuario del marcador social Reddit llamado Eriegin halló un exclusivo Lamborghini Countach de 1981, además de un Ferrari 308 y un MG T de la década de 1930.

De los tres, el más valioso con diferencia es el primero. Se trata de la versión 5000 S, más potente que el Countach original y del que únicamente se fabricaron 321 unidades. Emplea un motor V12 de 4.8L que ofrece 375 CV de potencia, con dos válvulas por cada cilindro. En las condiciones que muestran las imágenes subidas a la red por Eriegin, cubierto de polvo y sin poder arrancar, diversos expertos han aventurado que podría venderse por 300.000 euros. Si se restaurase, la cifra podría alcanzar los 500.000.

«No lo veía desde que era un niño. Cuando levanté la lona que lo cubría me sentí como una especie de arqueólogo», asegura Eriegin en el mismo sitio de internet. En él también explicó que el vehículo fue adquirido por su abuelo en 1989 para su negocio de alquiler de vehículos de lujo, pero cuando el coste de asegurar los vehículos se disparó decidió cerrar la empresa y almacenarlos en el garaje, donde han permanecido más de veinte años.

Con él fallecido, pasaron a ser propiedad de su esposa. «No me preguntéis por qué no quiso venderlos, no lo se», asegura Eriegin, cuyo deseo sería restaurar el motor pero dejar intacta la pintura. «Cuenta una historia diferente a la de cualquier otro Countach».

