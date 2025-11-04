El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La vivienda donde ocurrieron los hechos precintada. B.P

Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana

El cuerpo fue localizado en el patio del domicilio y la Guardia Civil apunta a una posible automutilación

L. N.

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:24

Comenta

El cadáver de un hombre con importantes lesiones ha aparecido en el pozo de su propia vivienda de la localidad leonesa de Lorenzana a última hora del domingo 2 de noviembre. El caso se encuentra bajo secreto de sumario y se están investigando los hechos

Las primeras pesquisas reconocen señales de extrema violencia, ya que en los alrededores del pozo aparecieron «los genitales desmembrados» de la víctima. Fuentes de la investigación apuntan a una posible automutilación.

Desde última hora del domingo se investiga este caso después de la aparición del cuerpo de este vecino de Lorenzana en la parcela de una vivienda situada en la plaza de esta localidad y que sus vecinos califican como «una desgracia».

La vivienda donde ocurrieron los hechos, precintada. B. P.

La vivienda de este vecino se encuentra precintada por la Guardia Civil mientras duren las pesquisas para tratar de esclarecer este suceso. Los hechos ocurrieron el domingo, pero la noticia del suceso ha salido a la luz este martes. Aunque no se ha descartado ninguna hipótesis, todo apunta a un suceso autolítico.

Según informa LeoNoticias, el varón sufría «desde hace tiempo» graves problemas de depresión, reconocen los vecinos. «No se dejaba ver mucho por el pueblo».

