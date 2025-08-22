El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del proyectil en Tomelloso (Ciudad Real) C.P.S.

Encuentran un proyectil de la Guerra Civil que un hombre llevaba en el carrito de la compra

Según su versión, se lo había encontrado y quería venderlo a una chatarrería

J.M.L.

Ciudad Real

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:12

Tremenda sorpresa la que se ha llevado la Policía Local de Tomelloso (Ciudad Real). Agentes de este cuerpo que patrullaban por las calles de esta ... localidad de 36.500 habitantes descubrieron un proyectil de gran calibre procedente de la Guerra Civil que transportaba un viandante en un carrito metálico de la compra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  3. 3 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  4. 4 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  5. 5 Identificado el conductor que se fugó en junio tras un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón
  6. 6 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  7. 7 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  8. 8 Pitufa Ferroviaria dará la bienvenida en El Berrón: «Es un guiño a nuestro origen»
  9. 9 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»
  10. 10

    Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Encuentran un proyectil de la Guerra Civil que un hombre llevaba en el carrito de la compra

Encuentran un proyectil de la Guerra Civil que un hombre llevaba en el carrito de la compra