Encuentran un proyectil de la Guerra Civil que un hombre llevaba en el carrito de la compra

Tremenda sorpresa la que se ha llevado la Policía Local de Tomelloso (Ciudad Real). Agentes de este cuerpo que patrullaban por las calles de esta ... localidad de 36.500 habitantes descubrieron un proyectil de gran calibre procedente de la Guerra Civil que transportaba un viandante en un carrito metálico de la compra.

Los hechos ocurrieron en la calle Zurbarán de este municipio. Al comprobar que se trataba de un artefacto explosivo, activaron el protocolo de seguridad acordonando la zona y avisando a la Guardia Civil.

Los agentes de la Policía Local de este municipio, más acostumbrados a ver a viandantes con el carrito del supermercado acompañados por su mascota, interrogaron al portador del proyectil, un hombre de mediana edad y de origen marroquí, quien les aseguró que lo había encontrado casualmente horas antes en un contenedor de basura situado en la avenida de la Virgen de las Viñas, de esta misma localidad, y que su intención era venderlo como chatarra.

El pequeño obús permaneció en la vía pública acordonada hasta que llegaron efectivos de la Unidad de Balística de la Guardia Civil que procedieron a su retirada para desactivar su carga explosiva.