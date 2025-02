Un enfermero italiano se desahoga: «Nosotros sudando en traje anti Covid a 30 grados y vosotros decid que no hay coronavirus»

Ángel gómez fuentes Lunes, 17 de agosto 2020, 01:32 Comenta Compartir

Dice al inicio de su mensaje en Facebook que será polémico, y en efecto lo es hasta el punto de haberse convertido en viral. En la víspera de Ferragosto, festividad con origen en la Roma antigua, que se celebra el 15 de agosto con un éxodo masivo hacia la playa o montaña, un enfermero del policlínico Umberto I de Roma, Marco Bellafiore, publicó una foto suya con el atuendo contra el coronavirus y un texto muy crítico de desahogo contra quienes no respetan las reglas del distanciamiento social y la mascarilla, o aseguran que la epidemia ya ha sido derrotada.

«Venid y decidme que todo está bien, que no hay Covid, que esta noche vamos a bailar. Mientras tanto, a 30 grados y con un traje especial de adelgazamiento, estamos nosotros, no vosotros. Después de 5 horas de turno encerrado en el traje he sudado incluso el agua del bautismo», escribe Bellafiore, agotado por interminables turnos para atender a los pacientes de coronavirus. Bellafiore trabaja en unos de los departamentos anti Covid del hospital Umberto I de Roma. El viernes, en el día en que escribió el post, el Lazio registró 45 nuevos casos de coronavirus, una cifra que no se conocía desde el mes de mayo.

El enfermero utiliza la ironía para criticar la irresponsabilidad de quienes no respetan las reglas: «Anda con calma, tío, que a ti no te pasa nada. Y si ocurre, están los estúpidos que por un sobresueldo de casi 100 euros (brutos) al mes, hacen turnos completos al estilo buzo goteando agua y luego rafting cuando nos quitamos el traje. Pero a vosotros, no os sucede nada. Y mientras tanto, nosotros respiramos el mismo aire caliente en una mascarilla durante horas». Además de dar rienda suelta a su desesperación, hace un llamamiento al sentido común para que se utilicen las mascarillas y se eviten las reuniones o encuentros multitudinarios. «Id de vacaciones, que yo todavía no fui. Quizás sea por esto por lo que soy un poco polémico», concluye el enfermero.