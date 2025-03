«No entendemos por qué sí abren los gimnasios y los parques, pero nosotros no»

B. PINO AVILÉS. Domingo, 20 de diciembre 2020, 02:36 Comenta Compartir

Desde su posición como vicepresidente de la Asociación de Empresarios Feriantes de Asturias (ADEFAS), Javier Rodríguez González (Gijón, 1975) considera la decisión de la Consejería de Salud tanto la puntilla para el sector de los feriantes, como una muestra de discriminación por parte del Gobierno regional.

-¿Con qué ánimo encaran la decisión de la Consejería?

-Esto es la ruina, para qué nos vamos a engañar. Llevábamos quince meses sin trabajar, y justo cuando un Ayuntamiento, el de Avilés, nos da la oportunidad de recuperarnos un poco y de demostrar que somos seguros, va el Principado y nos cierra.

-¿Les han dado explicaciones?

-Ninguna. Y tampoco tenemos derecho a ayudas. A efectos administrativos, los feriantes sólo tenemos nombre para prohibirnos. Y no hay derecho. En Asturias nos están discriminando.

-¿A qué se refiere?

-A que en otras partes de España, como en Castilla y León o Valencia, los feriantes sí pueden trabajar. Cumplen todos los protocolos de seguridad, como nosotros, pero aquí se nos cierra a la primera de cambio. Y nadie de la Consejería ha venido a comprobar si nuestras atracciones son seguras, si se siguen las pautas...

-¿Esperaban una maniobra así?

-No, para nada. Y es por eso por lo que estamos indignados, porque no se nos ha permitido demostrar que somos seguros. No existe un criterio que justifique nuestra clausura, porque nosotros no pudimos reabrir en la desescalada. Y tampoco entendemos por qué sí abren gimnasios, donde la gente suda, y parques, en los que no hay ningún mecanismo de control, pero nosotros tenemos que volver a cerrar.

-¿Se plantean llevar a cabo medidas más drásticas?

-Queremos hacer las cosas bien. Vamos a pedir permiso a Delegación de Gobierno para manifestarnos con los camiones, como hicieron los compañeros en Santiago de Compostela el viernes. Es lo que nos queda, porque se están cachondeando de nosotros.

-¿Tan grave es para ustedes?

-Pensemos que del sector ferial viven casi mil personas en toda Asturias, de forma directa o indirecta. Y todos nosotros también necesitamos comer a diario.