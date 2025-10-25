El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen de archivo de un control de la Ertzaintza Ignacio Pérez

La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en el País Vasco tras salir de prisión

Joaquín Ferrándiz se mudó a Irún y Andoain tras cumplir 25 años de cárcel por violar y matar a cinco mujeres en los años 90 en Castellón

Ainhoa de las Heras

Sábado, 25 de octubre 2025, 09:31

Comenta

«Nunca volveré a Castellón por respeto a las víctimas. Me marcho al extranjero para no molestar a nadie y poder rehacer mi vida». Joaquín ... Ferrándiz Ventura, 'Ximo', conocido como 'el asesino del círculo', pronunció estas frases conciliadoras al salir de la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, el 22 de julio de 2023. Acababa de cumplir 25 de los 69 años a los que fue condenado por violar y matar a cinco mujeres, entre 1995 y 1996, en la zona de Castellón, de donde es oriundo. Sin embargo, Ferrándiz ha faltado a su palabra.

