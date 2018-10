Las escuelas navarras impondrán juegos de identidad sexual para niños de 0 a 6 años El Gobierno foral -compuesto por Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Unida- implanta por obligación un discutido programa de coeducación sobre la igualdad de género, que también incluye plantearse si es niño o niña antes de los 12 PABLO OJER Martes, 23 octubre 2018, 14:30

Los niños y niñas navarras de 0 a 6 años aprenderán a partir de este curso juegos eróticos como forma de «Reconocimiento de la sexualidad infantil desde el nacimiento despenalizando el reconocimiento y la vivencia de dicha sexualidad en el ámbito de la escuela y la familia». Los niños de entre 6 y 12 años identificarán «las diferentes voces que habitan dentro de mí si soy chica, si soy chico, reconocer cómo suenan, qué me dicen, en qué momentos aparecen y cómo me hacen sentir». Aunque muchos no hayan entrado en la adolescencia, los de 12 a 16 años analizarán «el placer erótico: diversidad de gustos y de placeres». Y ya los mayores del instituto, los que tengan entre 16 y 18 años estudiarán que entre las causas de la violencia en adolescentes se encuentra la construcción del amor romántico junto con el machismo, masculinidad hegemónica.

Son algunas de las prácticas que se han empezado a impartir en los colegios navarros dentro del programa «Skolae» y que han causado gran alarma social en los padres navarros.

No, no es una asignatura optativa. Ni tan siquiera importa la opinión de los padres. El propio consejero de salud, Fernando Domínguez aseguró la semana pasada que «será de obligado cumplimiento para todos los centros educativos, públicos, concertados y privados, una vez aprobada la correspondiente orden foral». La previsión es que en los tres próximos cursos se implante en 150 centros educativos cada año sin posibilidad de rechazo ni objeción.

