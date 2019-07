SEO/Birdlife advierte que España será el desierto de Europa Un gorrión bebe agua de una fuente. / EFE La ONG denuncia la falta de interés político en la biodiversidad y la «pérdida de millones de especies al año» ALAIN MATEOS MADRID Miércoles, 17 julio 2019, 16:52

«Desatendido en prevención, en conocimiento, en protección, en conservación y en concienciación». Así se encuentran los ecosistemas en España, tal y como denunció la directora ejecutiva de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz. La ONG alertó este miércoles del riesgo que supone la falta de interés político en el cuidado de la biodiversidad y la falta de cumplimiento de la legislación vigente: 197 medidas de las 200 presentadas por la organización se encuentran dentro del marco de la ley. Pero por desatención «moral y económica» no se están implementando. «La agenda contra el cambio climático es bienvenida pero se está comiendo el debate de la biodiversidad», apuntó la máxima responsable de SEO/Birdlife, alertando a su vez de «la pérdida de millones de aves e insectos» al año.

Las tres iniciativas más importantes impulsadas por la ONG son la creación de un consejo de seguridad para el cuidado de la biodiversidad, presidido por el jefe del Ejecutivo y con ministros con competencias -una idea similar aparecía en el programa electoral del PSOE-; la celebración anual de una conferencia a la que asistan los presidentes autonómicos para hacer un seguimiento de la salud de los ecosistemas españoles y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para dotar económicamente a las medidas que se recogen en la legislación para el cuidado de la biodiversidad. Además, SEO/Birdlife reclama el cambio de políticas de la Unión Europea en materia agraria, pesquera y de gestión del agua para sustituir estos puestos de trabajo por «empleos verdes».

«Pedimos un consenso político, nuestro grito tiene que ser: 'Ni un grado más, ni una especie menos'». Y es que el cambio climático y la alteración de temperaturas que se están registrando en España está modificando la vida de las aves. «En invierno emigran hacia el norte de Europa debido al calor que se registra en nuestro país», denunció Ruiz. A su vez, insistió en las «especies invasoras que llegan a España» como por ejemplo el corredor sahariano -pájaro cuyo hábitat natural es el norte de África-. Además, la ONG alerta del declive de aves como el gorrión, con 600.000 ejemplares que desaparecen al año, y las codornices que presentan una tasa de extinción del 70%.

Por otra parte, SEO/Birdlife no se muestra en contra de la transición ecológica pero pide «que no se descuide la biodiversidad» y que la instalación de plantas de energías renovables no se produzca en ecosistemas donde residan determinadas especies que «únicamente se encuentren en esas hectáreas», para así evitar la desaparición de las mismas.