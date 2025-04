España, en el furgón de cola mundial de la ayuda al desarrollo

Jueves, 12 de diciembre 2019, 02:58 Comenta Compartir

«Raquítica» y «descorazonadora». Son los adjetivos que Médicos del Mundo emplea para calificar la contribución anual que España realiza a la ayuda al desarrollo de los países más desfavorecidos del planeta. Los fondos que el Gobierno y otras administraciones públicas destinan a la cooperación internacional colocan al país en el furgón de cola mundial, en concreto en la posición número 20 entre los 29 Estados que integran el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. La ONG, en un informe que presentó ayer en la Cumbre del Clima de Madrid, no se anda con medias tintas y asegura que «la cooperación internacional española no ha sabido estar a la altura». No superó el 0,2% de la renta nacional bruta.