Incendio en el Pabellón de los Países de la Zona Azul en la COP30. REUTERS

España protesta ante Brasil por eliminar los combustibles fósiles en el texto final de la Cumbre del Clima

Junto a más de treinta países se recrimina a la presidencia de la COP30 que omita las hojas de ruta para la transición a la energía limpia o el cuidado de los bosques. «La propuesta no cumple con las condiciones mínimas»

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:22

Comenta

El incendio en el pabellón de los negociadores de la Cumbre del Clima de Belém, que obligó a desalojar a delegaciones como la española, tuvo ... su réplica figurada a última hora de ese mismo día, cuando se conoció el borrador del principal texto, el Muritao (antes 'cover decisions'), propuesto por la presidencia brasileña. El gobierno de Lula Da Silva, que había inaugurado la COP30 con encendidas palabras de transición energética, había eliminado toda referencia a los combustibles fósiles. Hasta el miércoles se proponían dos opciones para seguir con la lucha por acabar con esta fuente energética contaminante y seguir la senda de reducir el calentamiento global. En las siete páginas que deben guiar a los países en sus compromisos climáticos no se hace mención a los combustibles fósiles.

