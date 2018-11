«Cada uno tiene su Everest en la vida» Rosa Fernández, en Oviedo, donde vive. / PABLO LORENZANA La montañera canguesa Rosa Fernández mira al K2 como un reto pendiente y lamenta que haya quien solo quiera subir ochomiles para hacerse la foto arriba M. F. ANTUÑA OVIEDO. Domingo, 4 noviembre 2018, 04:46

A Rosa Fernández le gusta el frío. Será el amor por los ochomiles lo que alimenta su gusto por la nieve que estos días adorna el paraíso. Esta canguesa de 1960 ha hollado seis de los catorce ochomiles, ha vencido a un cáncer de mama y piensa seguir subiendo muy alto.

-Elija: invierno o verano.

-Los dos. Pero soy más de invierno. En cada época se hacen cosas diferentes, pero, si me pongo en extremos, prefiero el frío.

-¿Montaña verde o blanca?

-Me gusta más con nieve. La prefiero en invierno.

-¿Qué tiene el Urriellu que no tiene el Everest?

-Que está en Asturias, lo subes en el día, la disfrutas mucho, no te juegas la vida... Merece la pena: es una pared espectacular y una montaña con muchísima historia.

-¿Sigue manteniendo la épica la montaña o con tanto millonario la ha perdido?

-Sí. La montaña no cambia; cambiamos nosotros. Sigue teniendo peligros y las dificultades que quieras asumir.

-¿Tiene algo de locura?

-No. Tiene riesgos. Sabes que te juegas la vida, que pueden pasar muchas cosas, pero se asume.

-¿Manda más la cabeza o las piernas?

-La mente. Se sube con la cabeza. Mucha gente a los dos días de estar en el campo base se busca mil disculpas, que allí las tienes todas, para dar la vuelta a casa.

-¿Usted estuvo alguna vez a punto de darse la vuelta?

-No. Nunca. La última vez, en abril, estuve 45 días en el campo base del Dhaulagiri, y es dura esa constancia que tienes que tener. Lo peor está en esos días de espera; luego la escalada es diferente y estás motivado de otra forma.

-¿Cómo es ese momentazo cumbre?

-Pues llegas y tienes unas ganas de bajar que no veas. La cumbre no está arriba, está abajo. Cuando llegas la mitad del trabajo está hecho, pero falta la parte más delicada: los accidentes suelen ser bajando.

-¿Su montaña favorita?

-El Everest. Me encanta. Te cambia de verla por el Tíbet o por Nepal. Me quitó muchas horas de sueño, fueron muchos años pensando en ella, me marcó.

-¿Alguna maldita?

-Ninguna.

-¿Imposible?

-Tampoco. Puedes ir una vez y no poder subir, como este año en el Dhaulagiri, pero hay que volver. Imposible no hay nada.

-¿Pendiente?

-El K2. Llevo años dándole vueltas. Estuve una vez y una avalancha se lo llevó todo. Ahí está, espero volver.

-¿Retos?

-El K2 es uno. Pero ahora están subiendo mucho los precios. Y necesitas un patrocinio grande. Hay demasiada gente y eso hace que sea más peligrosa la montaña.

-Ahora subir ochomiles parece cuestión de dinero, de pagar.

-Hay mucha gente con mucho dinero que quiere ir. Coincidí con una japonesa en 2005, cuando escalé el Everest por la cara Norte, y me decía: «Yo ni soy montañera ni quiero escalar, pero quiero tener una foto arriba».

-¿Eso sí es locura?

-Eso sí.

-Única española que ha hecho las Siete Cumbres. ¿Ser mujer en la montaña no es lo mismo que era?

-Sí, sigue siendo lo mismo. Hay muchos más hombres, pero una vez allí eres tú y la montaña, que nos trata igual a todos. Y, en la relación con la gente en el campo base, no hay ninguna diferencia.

-¿Quiere que le quiten el récord porque haya más mujeres escalando?

-Es complicado. Requiere tiempo, asumir riesgos. Y entiendo que con niños pequeños es difícil poder marcharte dos meses de casa para hacer algo que te puede costar la vida.

-Usted tiene una hija.

-Pero cuando yo empecé a ir a los ochomiles ya era mayor. Cuando me voy siempre les digo que si me pasa algo que me dejen allí, que nadie se juegue la vida para rescatarme, que si muero será haciendo lo que me gusta.

-¿Qué cumbres les faltan a las mujeres por conquistar?

-Todavía tenemos que pelear mucho en todos los deportes. Todavía hay diferencias grandes, y ahí los medios de comunicación tienen mucha culpa.

-Superó un cáncer de mama, ¿hasta que punto ayuda el deporte?

-Soy una mujer luchadora y aquel 2009 fue muy especial. Lo tenía todo: un gran proyecto, patrocinadores. Y no había terminado enero y se me chafó todo. Dije: «Va a ser mi montaña más dura». Y se me hizo complicado porque era para mí algo desconocido. Me puse en manos de los médicos y sí que en ningún momento dejé de pensar en el objetivo que tenía. Yo quería combinar tratamientos con entrenamiento para irme en abril, pero no pudo ser. Aunque al final me fui a Pakistán más tarde y retrasamos un mes la quimio. Aquello para mí fue buenísimo. De alguna forma tu cabeza no está pensando en la enfermedad, sino en todo lo contrario: en que va a pasar rápido. Me dio mucha fuerza. Y entonces fue cuando decidí crear el club de bicicleta de montaña para chicas y, en 2011, el reto de escalar dos montañas que había quedado aparcado lo conseguí.

-¿Algún consejo?

-Lo más importante es tener objetivos. Cada uno tiene su Everest en la vida. Hay que contar con algo que te motive para que no te quedes en casa, que no te hundas.

-¿Cuidamos nuestro paraíso asturiano?

-No sé. Fallamos, lo tenemos un poco selva. Antes estaban los caminos limpios, porque había gente en los pueblos, había ganado. Estamos dejando una Asturias salvaje e intransitable. También me da mucha pena que se estén perdiendo las majadas de Picos.

-Como amante que es de la naturaleza, ¿qué me dice del cambio climático?

-¡Qué dificil! Se ve, se nota mucho que hay un cambio increíble. Yo este año en Asturias pensaba: «Es que parece que tenemos el monzón de Asia». Cualquiera se da cuenta. Esta gente que nos gobierna debería estar preocupada.

-¿Nos vamos a cargar el planeta?

-No, porque la naturaleza es muy fuerte y algo pasará.

-¿Qué billete de avión tiene ya en mente?

-Espero que sea Pakistán. Si no, me veréis en Nepal, que es mi casa. Allí tengo a mi otra familia. Este año se murió mi sherpa, pero están su mujer y sus hijos, y cuando voy allí es como cuando llego a casa. Una vez al año tengo que pasar por allí.

-Premio Princesa para el alpinismo.

-Sí. Muy contenta. Lástima que no pudimos ir con Messner y Wielicki a los Picos de Europa por el mal tiempo.