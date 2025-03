«Hace falta profesionalizar el sector de los videojuegos»

ANA RANERA GIJÓN. Miércoles, 20 de noviembre 2019, 03:44 | Actualizado 04:23h. Comenta Compartir

Inés Alcolea (Alicante, 1989) es asesora en comunicación de tecnología y videojuegos, una profesión que nació de su afición a los mundos virtuales que se esconden tras la pantalla. Este fin de semana dará una conferencia en el FIMP, la feria de videojuegos y tecnología más importante del norte de España, organizada por Cui Cui Estudios y EL COMERCIO, bajo el título 'Tengo un juego muy bueno que nadie conoce', el sábado a las 13 horas. Una charla orientada a profesionales que necesiten un impulso para poner en marcha sus proyectos tecnológicos.

-¿En qué va a consistir su conferencia?

-Voy a impartir una conferencia-taller orientada a las empresas de tecnología y videojuegos que acudan a la feria y se encuentren en un momento de planteamiento de un proyecto. La idea de mi charla es darles información sobre cómo trabajar con equipos de márketing e inculcarles la necesidad de este para poder llevar a cabo los proyectos.

-¿Qué papel juega la comunicación para poner en marcha un videojuego?

-El márketing es vital, porque si no tienes un análisis de mercado es bastante complejo crear un producto y colocarlo en un punto de venta, es fundamental conocer cómo está el mercado. Si tú has creado un proyecto muy bueno, pero no sabes cómo lanzarlo, el márketing consigue que lo hagas, damos las claves para arrancar.

-Usted ayuda a los proyectos mediante la plataforma Patreon, ¿en qué consiste este sistema?

-Patreon es una plataforma de micromecenazgos que lo utilizan muchos proyectos a los que yo ayudo. Lo que hice fue coger esta plataforma y en ella doy a conocer mis conocimientos mediante un sistema de suscrpción que permite tener acceso a ciertos contenidos que yo voy compartiendo. Me parece una manera de trasladar mis servicios a una plataforma en la que la gente se siente a gusto porque la conoce, saben moverse en ella.

-¿Qué ofrece a sus suscriptores?

-Por 5 euros mensuales, podrán acceder a tutoriales y plantillas semanales sobre materiales básicos para promoción del juego, redes sociales, consejos sobre planteamientos de campaña, tutoriales sobre adquisición de usuarios, notas de prensa, 'press kits' y 'pitches'. Por 10 euros al mes, además de lo anterior, les anuncio las novedades sobre las charlas y talleres que imparto y respondo, en forma de artículo, a las dudas que me planteen los usuarios a través de Twitter.

-¿Qué importancia tienen ferias como el FIMP?

-La importancia de las ferias, en mayor o menor medida, es el 'networking'. Es una manera de conocer proyectos de otras personas y contactar con otros servicios y otras series de profesionalizaciones que necesitas también para llevar a cabo tu proyecto. Por ejemplo, si buscas a alguien que te haga un diseño o que te ayude con el márketing, en una feria como esta, el público objetivo es gente que está buscando tus servicios. La gente que suele acudir a estos encuentros, suele necesitar conocer a más profesionales como ellos. En el caso de los proyectos ya finalizados, puede ayudar a que alguien los revise por si necesitaran pulir algún aspecto, algún nivel en el que algo falle.

-¿Es una industria al alza la de los videojuegos?

-Hay datos que reflejan que es una de las industrias que mueven más dinero en España, aunque aquí las inversiones son también un poco irregulares, hay muchos proyectos pequeños, pero muy poco proyectos grandes, tendrá que empezar a haberlos. Habrá que analizar cómo se mueve ese dinero. La industria de los videojuegos está creciendo, sobre todo, en capitales como Barcelona y Madrid. Allí hay muchos estudios de videojuegos móviles y muchas empresas internacionales deciden poner allí sus oficinas.

-¿Apoya España esta industria?

-España es un país que apuesta por temas tecnológicos y de videojuegos, aunque falta profesionalizarlo para poder seguir avanzando a buen ritmo.