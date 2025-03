En fase 3 vuelven las barras de los bares, que podrán tener dos tercios de su aforo

A. R. gijón. Domingo, 31 de mayo 2020, 03:10 | Actualizado 08:44h. Comenta Compartir

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer las medidas para las zonas que pasen a la fase 3. Además, se añadieron algunas modificaciones para las zonas que se encuentran en las fases 1 y 2, pero se mantienen las mismas obligaciones de seguridad y distanciamiento social. Y se sigue recomendando el teletrabajo.

La Graciosa, Formentera, La Gomera y El Hierro inaugurarán mañana la fase 3, el paso previo a la 'nueva normalidad'. Una fase que Asturias espera alcanzar el próximo 8 de junio si no se producen nuevos rebrotes.

La gran novedad en esta fase en cuanto a la hostelería y la restauración es que se permite el consumo en la barra siempre que se garantice el mantenimiento de la distancia de seguridad entre clientes o grupos de clientes de dos metros.

Además, pese a que los hosteleros apostaban por la desaparición de los límites de aforo y querían ceñirse únicamente a la distancia de seguridad, los límites se mantendrán, aunque será competencia de las comunidades autónomas modificar su ocupación siempre que no sea inferior al 50% ni superior a los dos tercios de aforo máximo en el interior de los locales. Además, las terrazas al aire libre abrirán al 75% de su capacidad permitida, pero las comunidades podrán variarlo siempre que no sea inferior al 50% de aforo ni superior al 75%.

Otra de las novedades que trae la fase 3 es que ya no existirán las franjas horarias, aunque el Ministerio de Sanidad recalca la necesidad de mantener «las medidas de seguridad e higiene con los colectivos más vulnerables».

Los cambios también afectan a los ritos sociales. Por ejemplo, los velatorios podrán tener un aforo máximo de 25 personas si se celebran en el interior, o de 50 si son en el exterior. En el caso de las bodas, se fija un máximo de 150 personas al aire libre, mientras que podrán reunirse 75 si son en espacios cerrados.

Los hoteles y los alojamientos turísticos podrán abrir al público sus zonas comunes siempre que no superen el 50% de su capacidad. Y en la fase 3 también se permite la reapertura de los zoológicos, los acuarios y los centros recreativos turísticos, siempre que no superen el 50% de aforo máximo. En cuanto a las actividades al aire libre con niños, el número de participantes no puede superar los 200 participantes incluyendo monitores. En lugares cerrados, ese límite máximo baja a 80 participantes. También se puede hacer turismo activo en la naturaleza: máximo grupos de 30 personas. Al 50% podrán abrir bibliotecas, museos, cines y teatros (con butaca preseleccionada).

En lo que respecta a los comercios, podrán abrirse los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales con independencia de su superficie útil de exposición y venta, siempre y cuando se limite su aforo al 50%. Además, se indica en el documento que se establecerá un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años.

Asimismo, se permitirá la apertura al público de las zonas comunes y recreativas de los centros y parques comerciales, limitando su aforo al 40% y en los negocios ubicados en estas instalaciones se fija también el aforo en un 50%.