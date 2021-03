No dejaba de darle vueltas a un pensamiento. Ni siquiera cenó. Cómo se encontraría aquella adolescente, completamente ensangrentada y que huía despavorida por la cuneta de la carretera. Estaba destrozada y, aun así, había sido tan educada... «¿Por favor, me puede usted ayudar? Mi novio me ha dado una paliza». Esa frase aún no se le ha borrado de la cabeza.

Quien la recuerda es el hombre que el pasado sábado ayudó a una menor de 16 años después de que recibiera una paliza por parte de su exnovio, quien ya ha reconocido los hechos ante la jueza del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Málaga y se encuentra en prisión por la brutal agresión que dio a la adolescente. Él no fue testigo de la paliza, pero sí de como quedó la joven tras recibirla.

Se encontró con ella cuando se dirigía al trabajo. Este malagueño, de 56 años, circulaba en dirección Málaga por la carretera que da acceso a la capital por la zona este. La vio después de la gasolinera que hay en la zona de El Candado, al girar una curva, le llamó la atención una «chica menudita» que corría por la cuneta.

«Por ahí no suele haber nadie practicando running, ya que la carretera discurre junto a una montaña y puede haber desprendimientos», explica. Entonces una luz se encendió en su cabeza, casi de forma automática se echó al carril izquierdo y la adelantó por precaución mientras se fijaba en ella: «Chorreaba sangre, tenía la cara completamente ensangrentada».

Puso el intermitente y frenó, pero la chica «no llegaba nunca» hasta el punto en el que se había parado. «Necesitaba ayuda, así que decidí dar marcha atrás para acercarme hasta ella y socorrerla», apunta.

Entonces fue cuando ella le dijo esa frase que ha quedado grabada a fuego en su memoria: «¿Por favor, me puede usted ayudar? Mi novio me ha dado una paliza». No dudó en abrirle la puerta del coche y decirle que entrara. Recuerda que la adolescente estaba «en shock» y que no paraba de mirar para atrás. «No me podía imaginar que él podía seguirnos», relata.

Él no vio al joven que ha confesado haber propinado la paliza a su exnovia, pero se encontraba frente a ellos. Le preguntó a la chica por su edad, insiste en que la adolescente es «muy menudita» e iba completamente ensangrentada. «Tiene 16 años, pero si me dice 13 me lo habría creído», añade.

Decidió llevarla a la jefatura de la Policía Local ubicada a solo unos metros del punto en el que la recogió. «Ella estaba muy nerviosa, me miraba con la carita blanca, me dio mucha pena», relata este malagueño, al que la vida puso en el camino de la joven para ayudarla.

El trayecto no duró ni cinco minutos. Pero en ese tiempo la adolescente se quejó varias veces del oído derecho: «Me miraba y me decía que le dolía, que el chico le había pegado con un palo». Él le preguntó dónde y ella le explicó que la había metido en un boquete. No dio tiempo a charlar mucho más. Casi al instante, el hombre llamaba a la puerta de entrada a la jefatura de la Policía Local: «¿Por favor, pueden abrir? Acabo de recoger a una chiquita en la carretera a la que su novio le ha dado una paliza».

El hombre la dejó a salvo con los agentes y se marchó a trabajar. Pero no pudo borrarla de su cabeza, seguía preocupado por ella y pensó en visitarla cuando todo pasara. Volvió a verla este miércoles, cuando se encontraron en el juzgado para prestar declaración ante la jueza, uno como testigo y la adolescente como víctima. Iba con su madre y acompañada por unos policías. Ella lo reconoció: «Ay, mira, el hombre que me ayudó». Entonces se fundieron en un abrazo. «Gracias a usted mi hija está viva», le dijo la progenitora.

Él no ha olvidado la brutal imagen de esa niña «ensangrentada, pero a la vez tan dulce y educada». «No lloró en el coche ni hizo aspavientos, se quejaba hasta con delicadeza», cuenta el hombre. No quiere dar su nombre ni salir en imágenes, es uno de esos héroes anónimos que no dudan en ayudar a quien lo necesita. Pero él no se considera nada de eso, insiste en que solo hizo lo que tenía que hacer. «Y lo haría cien mil veces más», concluye.