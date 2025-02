Cuando la fiebre asoló Gijón

ARANTZA MARGOLLES Domingo, 27 de octubre 2019 | Actualizado 29/10/2019 04:30h. Comenta Compartir

El asesino era invisible, microscópico y desconocido, aunque hoy sepamos a ciencia cierta que fue una bacteria a la que llamamos, desde 1880, Salmonella typhi. Pero aún quedaban más de tres décadas para saberlo cuando la tifoidea cayó como una maldición sobre Gijón. Especialmente, el más florido. Así lo dilucidó la crema de la crema de la profesión sanitaria en tiempos cuando, a las puertas del verano de 1854, fueron llamados a investigar aquellas muertes, que ya se contaban por decenas, Agustín Manuel Ferrer, Gregorio Zaldúa y Plácido Buylla. La enfermedad y su transcurso eran conocidas: la ciudad había padecido de fiebres tifoideas en 1748, en 1804 y en 1839; en la segunda fecha, el Cura Sama, a la sazón aún párroco en Gijón, había resuelto el problema de las carencias hospitalarias con una Junta de Caridad que fuera, de puerta en puerta, socorriendo a los enfermos.

Y en eso, en lo de los hospitales, en 1854 se andaba por fin mejor. Los doctores, llamados a la alarma por el Consistorio gijonés, visitaron a los enfermos más graves ya en el Hospital de Caridad. Nada agradable. Sobre el camastro número ocho agonizaba un hombre que andaba por la treintena, con la cara abotargada, los labios colgando y la respiración costosa. Las petequias de color rojo sangre le cubrían la piel y la lengua, seca y árida, había adquirido tonos azulados; una fina capa de color achocolatado le cubría los dientes, ora fresca, ora reseca, y todo el hombre era delirio. La fase final, de manual, de una fiebre tifoidea que no en todos los que la sufrieron aquel año, a partir de marzo, llegó a ser tan grave, aunque sí lo suficiente como para investigar a las autoridades su origen: las fétidas aguas del puerto; el limo transportado por el inmundo líquido de los fosos alrededor de la playa y la falta de previsión.

Porque los médicos gijoneses lo tenían claro: en una ciudad aún pequeña, concentrada en muchas menos calles de las que hoy rayan el mapa gijonés, los enfermos serían muchos, sí, pero distinguidos por clase social y localización de sus viviendas: la fiebre tifoidea había afectado a las personas que residían al ala derecha de la calle Corrida y más allá; pero no a las de la margen izquierda, a la altura del barrio de El Carmen. Allá donde no azotaba el viento nordés, la enfermedad no llegaba; y los primeros casos se manifestaron en marzo, después de unas semanas de intenso nordeste y un invierno más soleado de lo normal. Allá, en el arenal de San Lorenzo, se apostaban extendidos sobre el suelo los desperdicios del puerto, en constante obra de limpieza. Una apestosa capa de cieno, describieron los sanitarios, «fétido e inmundo», compuesto de restos putrefactos de vegetales y animales de tiempos inmemoriales, los cuales, para ser alejados de la población, eran transportados en vagones abiertos... y no muy seguros.

No fue el único problema de higiene en Gijón -se pone el ejemplo de la villa de Jovellanos, pero la falta de asepsia fue mal endémico de todo el país en aquellas fechas y otras- ni se arreglaría la situación en pocas décadas, a tenor de las denuncias que EL COMERCIO, nacido en 1878, se pasó haciendo no poco tiempo. Hablaban de pantanos «que exhalaban fétidas exhalaciones» (1885), «arroyos de aguas sucias que cruzan al descubierto» (1890), «cenagosas lagunas», «calles lóbregas» y otras perlas que sugieren una ciudad poco agradable por la que pasear, con fosos abiertos al agua marina estancada alrededor de las playas y humedales, como aquel que aún lleva la circunstancia en el nombre, «pantanosos» y generadores de la miasma. O, dicho en términos actuales, de las sustancias que contenían la Salmonella typhi y que eran arrastradas por el viento nordés o transportadas por los ferrocarriles; y que antes afectaban a la remozada clase alta que residía a la vera del mar y que la paseaba, saliendo de la asepsia de la vivienda donde centraban sus vidas los criados.

Hubo muchos muertos, pero las tifoideas acabaron por remitir y, para ello, los expertos recomendaron medidas que tardaron décadas en llevarse a cabo: lavar los fosos, renovar sus aguas con las mareas o cegarlos con arena, en su defecto; suspender los trabajos de limpieza de las dársenas y tapar con arena el limo extraído; plantar más árboles que absorbiesen la humedad y desecar las aguas de los humedales. Las tifoideas, que a la vista del Registro Civil gijonés produjeron varias decenas de muertes -y se sabe a pesar de la laxitud con la que se registraban las causas de la muerte: pudieron haber sido muchas más- no eran siempre mortales, pero enloquecían a los jóvenes; mataban en cuestión de días, y no eran nada que a nadie le interesase padecer. Pero las cosas de palacio, ¡ya lo saben!, van despacio...