Fran Rivera responde a las críticas por el caso Iveco: «Que no me den lecciones» El torero ha asegurado, a través de su Instagram, que sus palabras fueron sacadas de contexto EL COMERCIO Gijón Domingo, 2 junio 2019, 20:48

Fran Rivera fue muy criticado esta semana tras sus declaraciones en 'Espejo Público' sobre Verónica, la trabajadora de Iveco que se suicidó tras la difusión de un vídeo sexual entre sus compañeros. El torero aseguró en el programa de Antena 3 que «no es de hombre hacer viral un vídeo así, pero los hombres, soy un hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo».

Tras las críticas recibidas, Rivera ha asegurado, este domingo, a través de su Instagram, que sus palabras fueron sacadas de contexto: «Soy incapaz de permitir que se sigan poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho».

«Si hoy día buscas en Google cuál es el vídeo más buscado, por desgracia, es el de Verónica. Y eso es una realidad que tenemos que afrontar. Porque no hacerlo es lo que nos va a llevar a no resolver este problema», declara. Además, el torero insiste en que él aconseja a sus hijos que no filmen este tipo de imágenes.

«Pero, ¿qué pasa? Que este vídeo se puede convertir en un arma arrojadiza, porque no olvidemos que conocemos de quién estamos enamorados, pero desconocemos de quién nos separamos. Y la vida da muchas vueltas. Y el riesgo que corren es enorme. No compensa, porque las desgracias son terribles», ha proseguido el diestro.

Por último, se ha dirigido a todos los usuarios que han cargado contra él: «A todos estos que me dan estas lecciones de moralidad y luego me mandan vídeos de cuando el toro mata a mi padre, me desean la muerte a mí, a mis hijas, desean que a mi hija la violen y lo graben para que lo podamos ver todos, les digo que no me den tantas lecciones, que las lecciones me las ha dado ya la vida, que son las mejores lecciones que podemos aprender».