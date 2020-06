«Si fumar en las terrazas fuese peligroso, lo prohibirían» Un cliente se enciende un cigarro en la terraza de un bar. / A. GARCÍA La Asociación de Estanqueros de Asturias cree que la normativa regional deja a los fumadores sin espacios A. RANERA oviedo. Jueves, 11 junio 2020, 02:23

«Si fumar en las terrazas fuese peligroso, lo prohibirían», decía ayer José Manuel Santamaría, de la Asociación de Estanqueros del Principado de Asturias, a propósito del decreto regional que aconseja convertir las terrazas en espacios libres de humo. Y es que, si los fumadores tampoco pueden encender un cigarro en ellas, se verán sin apenas espacios en los que el tabaco esté permitido. Con las mascarillas por la calle y la prohibición de fumar en locales cerrados, no poder hacerlo tampoco en las terrazas de los bares les hará ver alteradas sus costumbres y aún más reducidos los lugares en los que el tabaco está permitido.

«O autorizas o prohibes, pero recomendar es raro, parece que no se les ocurre nada mejor», decía Santamaría, quien considera que el tabaco no supone ninguna molestia «siempre y cuando se haga un uso responsable del producto».

Igualmente, desde la Asociación de Estanqueros, consideran que esta medida no hará mella en el sector. «Si hace efecto, creemos que será pequeño y que durará un pequeño espacio de tiempo», apuntaba Santamaría, pues considera que nadie va a dejar de fumar por esta recomendación. «El que no quiera dejar de fumar, seguirá fumando. No van a dejar de fumar porque se lo digan», comentaba Santamaría. En su opinión, parece que quieran que la gente acabe fumando «a escondidas» cuando el tabaco «es un producto legal» que se ve envuelto en esta polémica porque «no saben qué hacer y entonces le echan la culpa al tabaco», concluía el estanquero.