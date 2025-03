«Si algo funciona es mejor no cambiar»

C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 19 de junio 2020, 02:14 Comenta Compartir

Beatriz Bernardo Muñiz no conoció a su bisabuelo, el fundador del Eva, pero sabe mucho de él por las anécdotas que le cuentan los clientes de toda una vida en un negocio que no necesita poner delante la palabra 'cafetería'. En Avilés, todo el mundo sabe dónde está el Eva. El orgullo de la herencia y la tradición, de un negocio bien llevado, es el que animó a una joven Beatriz a coger las riendas cuando su padre falleció en 2015. Tenía ella 21 años y poca experiencia hostelera, más allá de haber echado algún día una mano. Con la ayuda de su abuela y su tía abuela, que previamente habían estado al frente de la cafetería, sigue explotando un clásico de la hostelería avilesina.

Nada ha cambiado en el Eva, más allá de algún remozado puntual de mantenimiento. La barra sinuosa, sus sillones de skay, la baldosa del suelo... todo evoca a los años sesenta, un gusto que parece perdurar entre la clientela, sobre todo porque la forma de hacer, que es lo más importante, no ha cambiado. Beatriz dice que, cuando le «tocó» coger la cafetería, fue tan repentino que no pensó si había que modificar algo. Con el tiempo vio que no era necesario porque, «cuando algo funciona es mejor no cambiarlo». Y ciertamente funciona.

Ahora puede que el negocio esté a medio gas, pero de siempre el Eva es una cafetería bulliciosa, en la que se mezcla gente de todas las edades. Los de siempre, los que conocieron a su bisabuelo o a las generaciones posteriores, y los de ahora, trabajadores de la zona o gente mucho más joven, entre los que no faltan los amigos de Beatriz. «Es lo que me gusta de este negocio, que si no hay mucha gente puedo sentarme con mis amigos o familia a tomar algo, cosa que no podría hacer en otro tipo de trabajo». Por eso ella sabe que se queja «de vicio», porque si bien es cierto que se trabaja duro, también lo es que le gusta lo que hace.

Reconoce que al trabajar con su abuela de 82 años, «que es la cabeza del negocio», y su tía abuela, de 80, «que está más en la cocina», se le hace todo muy llevadero. «Mi abuela parece que tiene veinte años menos y sigue al pie del cañón. Tanto ella como mi tía abuela se hacen incluso más cargo que yo del Eva», confiesa.

No sabe qué pasará en el verano, pero la respuesta de los clientes le hace confiar en que esté tan animado como el anterior. A pesar de que algún habitual alberga manías como tomar algo solo en la barra baja o si el periódico está libre. «Uy, está súper cotizado. No te voy a decir que se lleguen a pelear por él, pero casi (risas). Los dos primeros días de reapertura, muchos nos preguntaban si lo teníamos», recuerda una joven que mantiene con dignidad el legado heredado.