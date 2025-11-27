El Principado financia una rompedora campaña de Médicos del Mundo para erradicar la explotación sexual de las mujeres. En Asturias hay 1.100 víctimas de las mafias del sexo

Chelo Tuya Gijón Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:00

Una felación cuesta 10 euros. Una relación sexual completa, 25. Si es con penetración anal, cinco euros más. Eso si el sexo se practica en el coche del consumidor en las calles de polígonos industriales. Si el encuentro es en un alojamiento, los precios pueden incluir el coste de la hora de uso de la habitación. O tres euros por consumo de agua. Las tarifas se disparan si el consumo de prostitución se hace en clubs disfrazados de local de hostelería. Y más aún si en lugar de llamar a la mujer prostituida se habla de 'scort'. Entonces las tarifas por alquilar una mujer por hora pueden tener tres dígitos.

Esos son los precios que pagan los puteros. Es decir, los hombres que pagan para que una mujer acceda a dejarles utilizar un rato su cuerpo. Un dinero que, por otro lado, nunca llega íntegro a la cartera de las 'compradas', puesto que las mafias que están tras la prostitución se llevan una parte. La más grande.

Para esos hombres que pagan por tener sexo Asturias abrió un centro especial: Puteros Academy, donde se imparten asignaturas como 'Introducción a la dominación sexual' a primera hora. Le sigue 'Justificaciones éticas para el putero ilustrado' y, tras el recreo, toca 'Historia del Putero Moderno'. Hay más asignaturas: 'Historia de la Prostitución', 'Teoría de la explotación sexual' o 'Derecho del Consumidor de Cuerpos'...

Todas tan falsas como el centro y su supuesto director, el que 'vende' los cursos para que los hombres de todas las edades «recuperen su masculinidad» porque, como «mi tío Anselmo me enseñó', salvo su madre y su hermana «todas las mujeres están al servicio de los hombres».

El 'director' es un actor contratado por Médicos del Mundo para la rompedora campaña con la que han querido entrar hasta el fondo de todo lo que rodea a la prostitución. Ni es el 'oficio más antiguo del mundo' ni los locales donde las mujeres son prostituidas con 'clubes de lucecitas'.

Explotación y palizas

La realidad es que ellas son víctimas de una industria, la del sexo, gestionada por mafias que explotan a las mujeres a las que atraen engañadas desde otros países y/o enganchan con la droga.

El eterno debate sobre si la prostitución es fruto de una decisión libre de la mujer que la ejerce queda desmontado con las cifras que manejan las entidades que trabajan con ellas. En Asturias, son 1.1000 las mujeres que se han visto atrapadas por esas mafias. Y todas cuentan la misma historia de abusos sexuales, palizas y desolación.

Y con este panorama, la academia de puteros apareció por vallas en toda la región, generando una polémica que no se cerró cuando se supo que todo forma parte de una campaña de Médicos del Mundo que cuenta con financiación del Principado. Los carteles ya no están, pero la campaña continúa ahora en los centros educativos de toda la región. Porque, como resumió el presidente de Médicos del Mundo en Asturias, Pepe Fernández, «en una sociedad democrática esto sobra. No se puede admitir la esclavitud sexual».