María Eugenia Prendes, May, actual fiscal de sala de violencia de género, en su antiguo despacho como delegada de violencia en la Fiscalía de Asturias

Chelo Tuya Gijón Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:00 Compartir

Confiesa que le gustan los premios, con ese carácter disfrutón que tiene de la vida y que transmite en todo lo que hace, por dura que sea su labor. María Eugenia Prendes (Oviedo, 1960) es el premio Futuro en Femenino 2025 por toda una vida dedicada a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres. Por la igualdad real. 'Nació' para la Fiscalía en 1988, en la de Sevilla, aunque pronto se iría a una ciudad de la que sigue enamorada: San Sebastián, donde ejerció entre 1990 y 1997. De vuelta en Asturias, tuvo diferentes cargos, hasta que en 2012 se convirtió en Fiscal delegada en Violencia de Género. La atención a las víctimas se convirtió en su prioridad y, desde que se fue a Madrid como Fiscal de Sala de Violencia de Género. No hay día en el que alguien en Asturias no recuerde los pasos de gigante que dio.

DISTINCIONES «Soy muy consciente cuando los recibo de que soy la cabeza visible de un trabajo en equipo»

–¿Qué le parece recibir este premio? No es el Menina, que tiene ya desde 2022, pero...

–Me encanta recibir premios y de este me gusta hasta el nombre, Futuro en Femenino. Ojalá sea así, antes de lo que se prevé, pero soy muy consciente de que yo soy la cabeza visible del trabajo que realizamos en equipo muchísimas personas más, algo que ahora desde la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer se ve con más claridad: la implicación de tantísima gente, tanto en el plano individual como asociaciones de todo tipo.

–Su paso por Asturias no ha dejado indiferente a nadie. Todas las entidades especializadas en víctimas de violencia machista la echan de menos.

–Pues también es una alegría sentir el apoyo de tantas mujeres y supongo que algún hombre de distintas entidades especializadas en violencia de género o machista, cualquier nombre sirve siempre que se entienda. En todo caso, que no me echen de menos, que sigo aquí y la perspectiva es más amplia.

CARGO «Fue una decisión difícil dejar Asturias y más con el proyecto que tenía de Fiscal Superior»

–Su jefatura de la Fiscalía de Asturias fue muy breve. ¿Con qué se queda de esos meses?

–Fue una decisión difícil dejar Asturias y más con todo el proyecto que tenía. Hoy mismo lo pensaba: a lo mejor con otro fiscal general no sé que habría dicho, pero con la personalidad ilusionante y de proyectos, de servicio público, de estar donde se considera que vas a trabajar mejor y dar lo mejor de ti, pues nunca le habría dicho que no, y lo mismo con la jefatura de Asturias, que me lo planteé cuando tuve claro que había que cambiar.

–¿Por qué?

–Porque teníamos que avanzar. Porque yo, con la especialidad de violencia de género estaba muy contenta y haciendo muchas cosas, no tenía mayor ambición. O, mejor dicho, mis ambiciones corren paralelas al mejor servicio público que presta la institución a la que también tengo el gran honor de pertenecer.

ÁLVARO GARCÍA ORTIZ «Estoy muy disgustada personal y profesionalmente. Es un excelente profesional»

Asturias, proyecto común

–¿Algo en especial?

–Me quedo con el cambio que traté de impulsar, con la cercanía en las relaciones con los funcionarios de la Fiscalía, que son grandes trabajadores, y con haber conocido a mucha gente, grandes profesionales en distintas instituciones trabajando por un proyecto común que es Asturias.

–¿Qué supone ser fiscal de sala?

–Ser fiscal de sala, en este tiempo actual y mi propio tiempo, ha sido un regalo, es volver a lo que me gusta. Es trabajo de fiscal, es estar muy en contacto con los compañeros de distintas fiscalías, ver todo lo que implica esta lucha contra la violencia, que es un fenómeno complejo, que se están haciendo tantas cosas bien, que somos un ejemplo para Europa.

TERESA PERAMATO «Fue mi madrina en la toma de posesión como fiscal de sala. Es una mujer extraordinaria»

–Usted lo dice siempre.

–Porque se reciben delegaciones de otros países para contarles nuestra experiencia y nuestra legislación, y es un orgullo que siempre nos alaban y dicen que somos pioneros en esto. Además, hemos conseguido rebajar cifras de feminicidios y nos preguntan la fórmula, que no es otra que implicar a la sociedad, otorgar protección integral y el abordaje de esta lacra desde un punto de vista disciplinar.

–¿La lucha contra la violencia de género superará los discursos negacionistas que se repiten en los últimos tiempos?

–Confio en que sí, aunque ahora...

–Jueces y fiscales piden más personal para absorber las nuevas competencias de los juzgados especializados.

–Más personal , más medios, más de todo, yo también lo pido.

–¿Cómo se ve la comunidad asturiana desde Madrid?

–Se ve muy verde, con una gran calidad de vida; una región a la que se tienen simpatías.

–¿Preocupada por la sentencia que condena a su jefe, y quien la nombró, el hoy dimitido Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz?

–Estoy muy disgustada con los últimos acontecimientos, personal y profesionalmente. Se va un gran servidor público, el mejor fiscal general, excelente profesional y bellísima persona, cualidades que siempre van unidas.

–Teresa Peramato será la nueva Fiscal General del Estado. Eso sí la alegra.

–Claro, como que fue mi madrina en mi toma de posesión como fiscal de sala. Es una gran amiga. Teresa es una mujer extraordinaria, una profesional excelente, con una preparación y una formación jurídica impresionante. Muy sensibilizada con muchísimos temas. Está muy comprometida con las mujeres, con las víctimas. Es una fuera de serie. Es, también, una gran servidora pública porque está por y para el Ministerio Fiscal y el servicio público.

Una ovetense enamorada de San Sebastián y feminista convencida ¿Quién es María Eugenia Prendes? El Documento Nacional de Identidad (DNI) dice que es de Oviedo y que nació en 1960. El expediente del Ministerio Fiscal, que comenzó su carrera en 1988, en Sevilla. Y que entre 1990 y 1997 ejerció su carrera en San Sebastián, donde se especializó en Justicia Juvenil y de Menores. Y que volvió a Asturias en 1997, para ponerse al frente de la Fiscalía de Área de Gijón y en la Sección Territorial de Avilés. Todo hasta que en 2012 fue nombrada Fiscal delegada de Violencia de Género y Doméstica en Asturias.Y, a partir de ahí, las entidades especializadas en violencia de género encontraron a su mejor cómplice. Descubrieron a la May que hay en María Eugenia, una enamorada de San Sebastián, pero mucho más de los suyos, y una feminista convencida. Lejos de la complejidad que supone, en muchas ocasiones, el lenguaje jurídico, confesó que entendía que las víctimas quedaran «hartas» de su paso por el sistema judicial. Ellas solo pedían «que las dejaran en paz», un plural que incluye tanto al maltratador como lo que supone librarse de él. En julio de 2024 fue nombrada Fiscal Superior de Justicia de Asturias, pero en abril de 2025 se supo que sería la nueva Fiscal de Sala Delegada de Violencia. Y con ese cargo, las víctimas salen ganando.