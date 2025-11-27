Inés Barea Gijón Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:53 Compartir

Historiadora del arte y experta en mediación cultural, Patricia Pérez lleva desde 2016 al frente del proyecto 'Cuéntame un cuadro', una plataforma desde la que trata de acercar el arte y la cultura a diversos públicos haciéndolo siempre desde la perspectiva de género. Ofrecerá esta tarde, dentro de Futuro enFemenino, la charla 'Entre relatos, objetos y sujetos: mujeres en la historia del arte' (18.10 horas).

–¿Cómo se trabaja desde 'Cuéntame un cuadro' para dar voz a las mujeres artistas?

–Lo que hacemos es darles visibilidad e invitar al público a reflexionar sobre cómo aparecen las mujeres en las obras de arte. Por desgracia, por culpa de la narrativa hegemónica de la que hablaremos en las jornadas, las mujeres artistas no tienen apenas visibilidad. Cuando vas al Museo del Prado, el porcentaje de mujeres expuestas es de un 1%. Y no las intentamos visibilizar por el hecho de ser mujeres, sino porque fueron grandes artistas en su tiempo y sí que tuvieron valoración. Me interesa hacerlo por una cuestión de justicia, porque la historia que nos han contado no es la historia real. La historia real es que muchas más mujeres de las que conocemos llegaron a ser referentes. Y en el momento en el que nos dejan vacías de referentes seguimos alimentando la desigualdad.

–¿Podemos utilizar el arte para cuestionar los estereotipos de género hoy en día?

–Sí. La historia del arte, igual que otras disciplinas, nos hace ser conscientes de la dimensión del problema. Que 'La maja desnuda' tenga la misma pose que Rose en 'Titanic' no es casual, sino que es una postura muy reiterada que ha alimentado el discurso de que las mujeres estamos ahí simplemente para ser observadas. Ahí no estamos siendo sujetos, sino objetos. Y como ese relato se ha repetido tanto, ni siquiera nos damos cuenta de ello, que es lo más peligroso.

–¿Hay alguna obra que haya sido clave para usted a la hora de darse cuenta de que nos faltaban referentes?

–Hay muchas. A poquito que contemplemos las creaciones de las mujeres artistas, esas de las que nos han privado durante tanto tiempo, veremos que ellas tienen una manera diferente de contar historias. Te encuentras con mujeres como Maruja Mallo, que es fascinante, que construye mujeres en obras como 'Sorpresa del trigo' que no están ahí para hablar de belleza, como en el discurso tradicional; están ahí para hablar de personas, y de personas activas, racionales, trabajadoras. Las utiliza para hablar de razón y trabajo, de inteligencia, de actividad. Ahí se ve que hay otro relato más allá del hegemónico. O si vas a las salas del siglo XIX del Museo del Prado vas a estar rodeada de Juana de Castilla, que entonces era Juana 'la Loca'. Y frente a esas Juanas, hay una pintura que a mí me fascina, que es una cabeza de león pintada por Rosa Bonheur, una pintora francesa de finales del XIX que tiene un historión tremendo, porque entonces había que ser muy fuerte y romper muchas barreras para llegar hasta donde llegó.

–¿Qué cambios le gustaría ver en los museos en el camino hacia la igualdad?

–Me gustaría que dejásemos de ser las protagonistas de las exposiciones temporales. Me gustaría que en los discursos de los museos, y de las instituciones artísticas en general, como las academias, las facultades de Historia del Arte, y en los planes de estudio, las mujeres tuvieran el peso que tuvieron realmente.

–¿Qué artistas actuales cree que están marcando el camino hacia ese futuro en femenino?

–Barriendo para casa, porque si ya es complicado abrirse paso en el mundo del arte en este país, lo es aún más en esta región, aquí tenemos mujeres muy interesantes como Isabel Gil, Chechu Álava o Itziar Sánchez Chicharro, compañera en el proyecto de 'Cuéntame un cuadro'. Las mujeres son el 75 % del alumnado de Bellas Artes y su presencia en galerías y en ferias de arte sigue siendo muy inferior al porcentaje de presencia masculina. Solo hay que ver las cifras; algo está pasando ahí.