De la mitología griega a la carga mental de mamá

Cada vez más información, más respeto, más igualdad. Pero también mucho por hacer. Porque las actitudes machistas se pueden colar aún entre los adolescentes que, además, se siguen poniendo límites y techos, y para cambiar las cosas hay que empezar desde abajo. En las aulas. Y es ahí donde EL COMERCIO ha llevado, un año más y ya van diez, su programa Futuro en Femenino, que permite a alumnado de los últimos cursos de Primaria conocer los sesgos de género, analizar las profesiones y el papel que juegan hombres y mujeres, visibilizar la importancia de la corresponsabilidad... En esta edición, dos centros se han sumado a la iniciativa. Uno, veterano en el programa, el colegio público Pumarín de Gijón, con sus dos clases de sexto. El otro, el Palacio Valdés, de Avilés, con los cuatro grupos de quinto y sexto.

Al frente de los talleres, un año más, Luis Javier Martínez Díaz y Elena Reales, con la colaboración de los patrocinadores, que llevan a las aulas los ejemplos reales de la igualdad en la empresa y la sociedad. Mantequerías Arias, Caja Rural de Asturias, Cartonajes Vir y Fade han llevado a los estudiantes su propia experiencia porque hay «que predicar con el ejemplo».

Emilio Herranz Director de RRHH Mantequerías Arias «La igualdad es un elemento esencial en nuestra cultura» «Mantequerías Arias y el Grupo Savencia, del que formamos parte, cuentan con una Cultura humanista y las personas están en el centro de nuestra estrategia empresarial, y de nuestros objetivos de favorecer su desarrollo y su bienestar. La Igualdad, tanto de trato como de oportunidades, es un elemento esencial de nuestra Cultura y, junto a nuestros valores (Tolerancia, Honestidad, Lealtad y Valentía) y principios de acción (Subsidiariedad, Colegialidad y Autonomía), crea las condiciones necesarias para que seamos un excelente lugar en el que trabajar y que contribuya a ejecutar nuestra visión de performance global, tanto financiero como extra-financiero». Carolina Álvarez Área de Formación y Personas Fade «Fomentar el interés por los estudios STEAM» «En el marco de la iniciativa Futuro en Femenino, Fade ha acercado nuevamente su proyecto Massteam a los centros educativos participantes. Se trata de un programa gratuito de orientación y promoción del talento joven –con especial foco en el talento femenino– hacia los estudios y trayectorias profesionales STEAM.El objetivo global del programa es fomentar el interés por los estudios científico-tecnológicos, aumentar la relación entre centros educativos y empresas asturianas, acercar referentes reales al alumnado y contribuir a que el futuro tejido empresarial cuente con profesionales cualificados en áreas clave para la innovación».

Y de eso, de ejemplos, se habla mucho en Futuro en Femenino. En primer lugar, de los que los niños y las niñas tienen en casa: quién hace la compra, quién recoge el baño, quién ayuda con los estudios, qué es la carga mental que soportan muchas mujeres, qué trabajo realiza cada uno fuera de casa... Pero también de los muchos ejemplos que tienen en la sociedad, en el mundo del deporte, del arte, de la ciencia y la investigación... Desde Carolina Marín a Margarita Salas pasando por Jane Goodall o Malala Yousafzai. Pero, especialmente, buscando el ejemplo de mujeres en profesiones o mundos tradicionalmente masculinos.

Carlota Palacios y Clara Salinas, por ejemplo, animaron a las niñas a decantarse por los estudios y profesores STEAM. Y las propias compañeras de EL COMERCIO Aida García y Carmen Iglesias les trasladaron su experiencia en el mundo audiovisual. Porque, como dice Inaciu Iglesias, muchas veces los límites «están en nuestra cabeza».

También ha influido, y mucho, la historia y cómo nos la han contado. Por eso, este año los talleres de Futuro en Femenino se han valido, entre otras herramientas (incluso con la teatralización de determinadas situaciones), de los vídeos de Destripando la historia, el canal que tanto enseña sobre mitología griega.

Inaciu Iglesias Consejero delegado de Cartonajes Vir «Los límites están solo están en la cabeza» «Estamos encantados de participar en Futuro en Femenino. Por un lado, porque si siempre insistimos en que hay que acercar empresa y mundo educativo hay que empezar por abajo, por el colegio, y hay que predicar con el ejemplo. Nos gusta mucho explicarles a niños y niñas que los límites están en la cabeza, que no se puede ser un buen profesional si no se es una buena persona y que no hay ningún trabajo indigno. Les animamos a conocer las profesiones de sus padres y madres, saber cómo se ganan la vida. La libertad viene del conocimiento. Hay que darles ejemplos, pero ejemplos en positivo. Además, yo doy mi charla siempre en asturiano». Magali Costales Responsable de Instituciones de Caja Rural de Asturias «Visibiliza el papel de la mujer en empresa y sociedad» «En Caja Rural de Asturias apostamos por el programa Futuro en Femenino desde sus inicios porque es un programa que visibiliza la importancia del papel de la mujer en las instituciones, empresa y sociedad», afirma la responsable de Instituciones en Caja Rural de Asturias,Magali Costales. En su opinión, el programa de EL COMERCIO y su presencia en los centros educativos asturiano supone «trascender las políticas de igualdad desde la educación, la formación y los referentes», cuestiones todas ellas que son «consecuentes con nuestra política de gestión de personas».

Mitos, tabús, roles que se perpetúan en el tiempo y que llegan hasta el recreo de nuestro colegios hoy en día y a cómo el patio se divide entre los que juegan al fútbol y las que no, aunque cada vez haya más niños en el segundo grupo y, sobre todo, más niñas en el primero, dando al balón.

Desde los colegios y desde los propios formadores del programa se constata lo enriquecedeor de los talleres y cómo, año tras año, niños y niñas cada vez saben más de la igualdad y del feminismo. Aún así, siempre quedan límites que saltar y techos que romper.