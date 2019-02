El 'original' mapa que sitúa Galicia en Cataluña Vigo se convierte en 'capital' de provincia y Orense seguiría sin tener mar EL COMERCIO Gijón Lunes, 4 febrero 2019, 12:28

Original es un rato, eso no tiene discusión, pero como material para estudio, obvio que no se puede usar. La usuaria @YoliVidal ha compartido en Twitter uno de esas imágenes que no pasan desapercibidas para nadie. Y es que en su publicación se puede ver un mapa de Cataluña un poco especial. En lugar de los nombres de las localidades catalanas, salen los nombres de las localidades gallegas. Una sorpresa para muchos y que ha revolucionado las redes sociales.

«Los gallegos somos un pueblo de emigrantes. Es cierto. Pero esto de conquistar otras comunidades autónomas y clonando hasta las ciudades creo que ya es fliparse un poco», afirma con tono jocoso un usuario en Twitter.

«Es genial, Orense sigue sin mar», apuntaba otro.

La misma usuaria publicó también el mapa al completo, donde se aprecia que el único cambio de comunidades autónomas es el de Galicia por Cataluña. «La foto la publicó una compañera de Vigo, Bego Bouzas, y yo lo compartí. No te das cuenta hasta que te acercas y te fijas. Solo está cambiado Cataluña y Galicia», explica Yoli Vidal.