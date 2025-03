«Hay ganas de retomar las costumbres»

PABLO A. MARÍN ESTRADA gijón. Lunes, 8 de junio 2020 | Actualizado 10/06/2020 10:14h. Comenta Compartir

Adriana Riginelli, gerente del restaurante La Pondala y quinta generación familiar en el negocio que abrió en 1891 su tatarabuela María González, se muestra «moderadamente esperanzada» en la reapertura del local, aunque no oculta el impacto negativo que les ha causado el parón forzado por la pandemia: «Ha sido un momento bastante complicado, en toda nuestra larga historia no se había interrumpido la actividad ni durante la guerra civil. Nunca habíamos estado parados tanto tiempo ni con tanta incertidumbre. Ninguna crisis había sido como esta ni tan inesperada. Las pérdidas aún no las hemos cuantificado pero son importantes y está claro que no se van a poder recuperar este año por muy bien que nos vaya», explica.

Las puertas del centenario local de Somió volvían a acoger a sus clientes el pasado viernes y su responsable señala que «aunque teníamos muchas ganas de volver a trabajar y la gente nos animaba a ello, preferimos esperar un poco a ver cómo se iba clarificando la situación, además de adoptar y conocer bien todas las medidas de seguridad, porque hay que extremar el cuidado», expone. En su caso, las características del negocio o sus propias dimensiones les facilitan el reinicio: «Tenemos terraza y eso está animando mucho a la clientela y el gran espacio con el que contamos ayuda a que las normas de distancia se puedan respetar perfectamente. La mayor dificultad es la limitación de aforo y lo que supone, incluso para un local amplio como el nuestro». Al respecto considera que «esas restricciones deberían ir flexibilizándose en la desescalada, sobre todo las que afectan al servicio de barra, porque mantener en ella dos metros de distancia es casi como tenerla cerrada».

Desde la Administración, a juicio de Riginelli, debería haberse contemplado para la reanudación de la actividad «algún tipo de bonificación fiscal o de ayudas a la hora de reincorporar al personal y si vas a disponer solo de un 50% de aforo resulta difícil, por no decir contradictorio que puedas mantener el 100% de la plantilla durante seis meses. Creo que debería ser en proporción a ese límite». A pesar de ello, deposita su confianza en la respuesta de la clientela: «Nos han mostrado su apoyo y creo, aunque en un principio, puedan sentir cierta reserva a entrar en el comedor, irá venciéndola al comprobar que puede estar segura y cómoda. Está claro que hay ganas de volver a sus costumbres, a reunirse para cenar con su gente en un bar o un restaurante». En ese sentido, valora positivamente iniciativas como la de EL COMERCIO: «Venir a tomarse un aperitivo y poder leer tranquilamente el periódico forma parte de esas costumbres. Y que se nos ayude con ese granito de arena en estos momentos es muy de agradecer».