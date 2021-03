Detenida por gastarse 124.000 euros de ayudas covid en tiendas de lujo La arrestada había abierto y cerrado un negocio de venta de ropa por internet pero falseó los datos para conseguir la subvención Mujeres conversan frente a una tienda de Louis Vuitton / Getty EL COMERCIO Oviedo Lunes, 1 marzo 2021, 13:15

Se gastó 149.900 dólares -al cambio unos 124.470 euros- que había recibido fraudulentamente de un fondo de ayudas covid 19 en artículos de Louis Vuitton. Neiman Marcus, Ikea, Best Buy y tiendas de diamantes. La pandemia ha generado estragos en la economía y los ingresos de la población en todo el mundo.

Por eso, los distintos países han creado distintas líneas de actuación para ayudar a los empresarios más afectados. La picaresca de una mujer estadounidense para aprovecharse del flujo de dinero inyectado le hace ahora enfrentarse a una pena de hasta treinta años de cárcel.

Jasmine Johnnae Clifton, de 24 años, permanece en libertad bajo fianza después de comparecer ante el juez en Carolina del Norte (EE UU), quien le ha atribuido varios cargos por fraude. En 2019, la joven había abierto un negocio de venta de ropa por internet, Jazzy Jas, cuya actividad soló duró unos meses.

Sin embargo, la mujer falseó datos para solicitar en julio del año pasado las ayudas económicas habilitadas para las pymes afectadas por la crisis del coronavirus. Solo un mes más tarde, recibió del Estado 149.900 dólares, según explicaron las autoridades judiciales de ese Estado en un comunicado.

La estadounidense no invirtió el dinero en remontar un inexistente negocio y tampoco en poner otro nuevo en marcha. Sin embargo, los fondos tampoco permanecieron mucho tiempo en la cuenta bancaria. Clifton se gastó un total de 149.900 dólares en Ikea, Neiman Marcus, Nordstrom, Rooms To Go, Louis Vuitton, Best Buy y diferentes tiendas de diamantes.