Menos gente en la calle y en las tiendas, salvo en los supermercados Los ciudadanos hacen acopio de productos no perecederos e higiénicos

Avilés se ha despertado hoy tarde y progresivamente. Sin centros educativos en funcionamiento apenas ha habido tráfico a primera hora de este viernes, pero la ciudad ha ido recuperando el pulso poco a poco. Se aprecia menos gente en la calle y en las cafeterías, también en las tiendas, salvo en las de alimentación y los supermercados. Pero no es una ciudad vacía. La petición de confinamiento en casa lanzada por las autoridades ha llevado a los avilesinos a arrasar con las existencias de algunos productos no perecederos y, sobre todo, higiénicos. Un fenómeno que tendrá que ser estudiado cuando se supere esta situación excepcional provocada por el coronavirus.

La alta afluencia de clientes en los supermercados lleva dándose toda la semana, pero ayer quizás se marcó un punto de inflexión. Las colas en establecimientos como el de la calle Leopoldo Alas Clarín, a las siete de la tarde, una hora en la que no suelen producirse, era significativa. Hubo hasta cinco minutos de espera para el aparcamiento subterráneo, las baldas de productos higiénicos y de limpieza estaban casi vacías, la frutería, también. «He tenido que comprar yuca, nunca la he cocinado, pero como no hay patatas....», manifestaba Concha Alonso, una clienta que acudió al comercio tras escuchar a sus compañeras de trabajo hablar del tema. En su empresa están todavía organizándolo para trabajar desde casa.

Los que no pudieron hacerlo ayer por la tarde o terminaron de concienciarse sobre la necesidad de reducir la vida social han madrugado hoy. En supermercados y fruterías de la calle Marcos del Torniello había esperas antes de la hora de apertura, en otros de la calle Juan XXIII numerosas baldas seguían semivacías porque «no nos ha dado tiempo a reponer» y tanto en el supermercado del Atrio como en el que hay frente a la Pista de la Exposición, las colas han sido una constante. Más contenida ha sido la compra en fruterías, pescaderías y carnicerías, aunque algunos comercios sí han apreciado compras mayores con vistas a congelar.

En los colegios la situación era paradójica. No hay alumnos, pero los profesores han tenido que ir. Muchos confiesan que hay un tremendo «malestar» y «confusión», aunque las direcciones de los centros contactadas por este periódico solo hablan de «comprensión» y «organización». Según han explicado, se encuentran preparando el trabajo y los calendarios para poder trabajar con los alumnos a través de plataformas online. En estas dos semanas no se puede adelantar materia, por lo que se dedicarán a repasar el contenido impartido. «Tratamos de seguir las recomendaciones y dejar un metro entre nosotros y estamos a la espera de nuevas indicaciones», ha confirmado el director del Colegio Público Llaranes.

La pregunta que se hacían esta mañana los poco parroquianos de barra de bar era si esta prudencia de la que hoy han hecho gala avilesinos, y españoles en general, se logrará mantener. «El primer día, vale; y el segundo y el tercero, pero quiero ver yo qué pasa al quinto», se preguntaba un hombre que ignorando las recomendaciones salió a tomar algo al bar.