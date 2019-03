«La gente como yo decimos que sí a todo y no sabemos el daño que nos estamos haciendo» Una de las asistentes dice haber aprendido a «frenar antes de llegar al límite» y valora el poder compartir experiencias L. M. GIJÓN. Domingo, 10 marzo 2019, 03:12

Lleva casi tres meses aprendiendo a sobrevivir al trabajo. Acudiendo cada lunes a terapia de grupo para saber cómo manejar el estrés que le provoca un trabajo de cara al público y, sobre todo, su forma de ser. La de una persona que «carga con todo» y lo paga con su salud. «La gente como yo decimos que sí a todo y no sabemos el daño que nos estamos haciendo. Eso supone un coste físico». En su caso, agotamiento, e irritabilidad. Con las sesiones semanales en el centro de salud de Montevil dice haber aprendido a que «hay que saber frenar antes de llegar al límite y que no tienes que estar todos los días al cien por cien. Yo ahora soy capaz de ver cuándo me estoy saturando». Lo que le ocurría antes es que «aguantaba todo lo que me echaban, trabajaba por dos» hasta que, un día, «hice plof».

En realidad la suya es la experiencia que ha visto repetida en sus compañeros de terapia. «Somos todos de mirar más por la empresa que por nosotros, cuando en quien tenemos que poner el foco es en nosotros», dice ahora que se ha concienciado de que no hay capital más importante que el humano.

El yoga

Como la mayor parte de los pacientes con un trastorno por ansiedad, comenzó recibiendo un tratamiento farmacológico que ya hace tiempo que abandonó. En lugar de «tomar pastillas, practico yoga». Esa es, precisamente, una de las recomendaciones que el psicólogo clínico hace a sus pacientes. «Aquí les prescribimos paseos o que se apunten al gimnasio». También les anima a hacer «cosas sencillas» que contribuyen a proteger la salud, como mantener una vida social activa, «quedar con los amigos, ir al cine». Actividades a las que muchos son reacios «por aquello del qué dirán si me ven pasándolo bien». «Desculpabilizar» al paciente es otra de las tareas de Carlos Veiga.