Los geriátricos suman 216 fallecidos, pero solo tres centros tienen casos activos

ANA RANERA Gijón. Viernes, 5 de junio 2020, 01:52 | Actualizado 01:58h. Comenta Compartir

Las residencias asturianas acumulaban hasta el último balance facilitado 216 decesos, la mayor parte de los 322 registrados en la región. Y es que, según indicaban desde el Gobierno asturiano, en las 24 horas del miércoles se habría producido un nuevo fallecimiento en la red geriátrica del Principado que se correspondería con un usuario del Instituto Gerontológico Astur, donde el pasado fin de semana se produjo un brote.

De esta manera, el número de casos activos se sitúa en 17, tres menos que en la última información gubernamental. Además, el Gobierno asturiano, en base a datos de la Consejería de Derechos Sociales, cifra en 680 los casos totales confirmados entre usuarios, los mismos que anunciaban 24 horas antes. Eso sí, el número de usuarios recuperados aumenta hasta los 447 residentes, es decir, dos más que el martes.

Sobre los profesionales que trabajan en las residencias, en el último balance el número de casos activos se mantiene en 7 y son 239 los casos confirmados entre el personal. De ellos, 232 se han recuperado ya.

En cuanto al número de centros residenciales que se ven afectados por la crisis del nuevo coronavirus son 69, y hay casos activos en tres equipamientos, uno menos que el martes.

El Instituto Gerontológico Astur, más conocido como residencia de El Carmen de Gijón, foco de un rebrote este fin de semana, aún tiene trece casos activos. Además, en centros con gestión directa de Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) hay casos activos de residentes por coronavirus en Santa Teresa, donde son tres los afectados.

Por su parte, la Residencia de la Tercera Edad La Golondrina, gestionada por una entidad sin ánimo de lucro en Gijón, tiene un caso, aunque hospitalizado.

Todos estos datos despertaron la preocupación de la Coordinadora de Asturias por la defensa del sistema público de pensiones, que trasladó una solicitud a la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales.

María Teresa Dopazo, al frente de esta organización, explicaba que emprendieron esta petición ante «la posible vulneración de derechos en residencias para personas mayores y centros geriátricos». El comité admitió esta propuesta y, ahora, se trasladará a los grupos parlamentarios.

«Estamos a la espera de que nos expliquen cómo se va a llevar a cabo esa investigación», contaba Dopazo. En su opinión, es necesario averiguar qué es lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos para que tantos hayan perdido la vida y otros tantos se hayan contagiado a lo largo de la pandemia. «Teníamos claro que algo ocurría con las residencias, porque no tendrían por qué fallecer tantas personas si desde el primer momento hubieran tenido los cuidados necesarios, pero, o bien no tuvieron los equipos de protección individual en condiciones, o bien no tenían los protocolos claros», señalaba.

«Los ancianos no salieron a la calle, fue el virus el que entró en las residencias, habrá que saber por qué», insistía. En su opinion, esta investigación puede resultar esclarecedora para descubrir si se produjo alguna negligencia. «Y nos importa porque luchamos por la calidad de vida de los mayores».

Más noticias Los sindicatos del ERA convocan protestas ante la Gerencia