El Gobierno estudia regularizar al inmigrante que salvó a un discapacitado de un incendio en Alicante

El héroe senegalés de Denia

Gorgui Lamine Sow, un joven senegalés de 20 años sin papeles, no lo dudó el pasado viernes al ver salir fuego de una casa en el primer piso del número 7 de la calle Port, en Dénia. Según ha explicado, él es vendedor ambulante de productos de artesanía y regresaba de la zona de la explanada cuando el fuego le llamó la atención y, al ver que alguien necesitaba ayuda en el interior, se ofreció «voluntario» y se encaramó por una puerta de reja para subir y ayudar a Álex, de 39 años, que no podía salir.

«No entré rápido, le dije que me diera la mano porque podía haber una bombona de butano y explotar», ha relatado. Cuando le contestó que no se podía levantar, Gorgui Lamine accedió al interior y cargó al hombre a sus espaldas. Luego volvió a salir por el balcón y de allí a una escalera que habían acercado unos vecinos. Este valiente ha admitido que «tenía un poco de miedo» porque sabía lo que dolían las quemaduras por fuego. No tengo dinero, soy pobre, lo he hecho de corazón», ha insistido.

El joven senegalés llegó en agosto de 2017 en patera tras un «duro viaje» hasta España. Ahora vive en Gandia con su novia Gana y su hija de siete meses. Cada día coge el autobús para ir a Dénia a vender productos de artesanía.