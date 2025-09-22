El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Robert Kennedy Jr., secretario de Sanidad. Afp

El Gobierno norteamericano vincula el uso del paracetamol durante el embarazo con el autismo

El departamento del polémico Robert Kennedy Jr. recomendará como tratamiento para este trastorno del desarrollo un fármaco llamado leucovorina, cuya efectos no son bien conocidos

Jon Garay

Jon Garay

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:18

El Gobierno norteamericano se dispone a anunciar su intención de desaconsejar el uso del paracetamol durante las etapas iniciales del embarazo -salvo en caso de ... fiebre- al haber encontrado un supuesto vínculo entre este medicamento y un mayor riesgo de autismo. Esta recomendación contraviene las directrices médicas actuales, que apuntan a que esta medicación es segura. Además, la administración estadounidense recomendará como tratamiento para este trastorno del desarrollo un fármaco llamado leucovorina, cuya efectos no son bien conocidos, según apuntan los expertos.

